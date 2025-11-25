Este cel mai grav incident de securitate de pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. O dronă a rușilor a căzut în Puiești, județul Vaslui, după ce a trecut mai întâi prin alte trei județe și a fost urmărită ore întregi de patru avioane NATO. Este pentru prima oară când un astfel de aparat pătrunde atât de adânc pe teritoriul României. Iar incidentul a avut loc fix în ziua în care a venit în vizită comandantul Forțelor Terestre americane din Europa și Africa.

Din informațiile făcute publice pe parcursul zilei, de la oficiali MApN și de la specialiști în domeniu, cel mai probabil este vorba despre o dronă de supraveghere, o dronă de mici dimensiuni, sau o dronă-momeală folosită de ruși, de obicei fără explozibil. Acestea sunt folosite pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană, în așa fel încât din spate, din rândurile trei și patru de drone - pentru că rușii lansează în roiuri dronele - să vină aparatele cu explozibil, dronele Șahed, care să producă pagube. Este vorba despre o dronă rudimentară, construită din material plastic. Am văzut inclusiv că era lipită cu spumă în anumite părți, o dronă care nu putea să provoace pagube mari, însă, relatează Vali Stan, jurnalist Digi24.

Această dronă, chiar dacă este rudimentară, poate să facă radarul să nu vadă deloc în unele cazuri, sau în alte cazuri să facă radarul să creadă că sunt mai multe drone mai mult decât una.

Exact ăsta este rolul acestor drone, pe lângă a suprasolicita apărarea anteriană, încearcă să îi încurce pe militarii care urmăresc imaginile radar. Aceste drone au niște părți care seamănă cu niște folii de aluminiu. Însă în momentul în care undele radar ajung în zona dronei, acele sisteme dispersează practic amprenta radar, iar pe radar apar mai multe drone, deși în realitate este un singur astfel de de aparat de zbor. Pentru asta sunt folosite aceste drone de către ruși pentru a-i încurca pe cei care încearcă să se apere, pentru a-i distrage pe cei care folosesc radarul și pentru a încărca apărarea antiaeriană.

Observată de radar cu intermitență

Drona a fost cel mai probabil lansată din Crimeea, explică jurnalistul Digi24, însă au început radarele armatei să o detecteze abia când era în apropierea Insulei Șerpilor și a intrat prin Ucraina. Însă așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, orice dronă care ajunge în apropierea porturilor ucrainene intră și în România, pentru că sunt foarte apropiate. La Chilia Veche, de exemplu, granița dintre România și Ucraina, Dunărea, practic măsoară 50-60 de metri lățime. Și acolo, pe ambele părți, și pe malul ucrainean și pe malul românesc sunt locuințe, sunt depozite, sunt foarte aproape de apă, de Dunăre.

Singurul punct în care piloții au văzut drona este în apropierea localității Chilia Veche. De ce este foarte important acest detaliu? Deoarece în restul perioadei în care a fost activă alerta, piloții nu au mai văzut aparatul de zbor. Aceasta ar fi fost singura lor șansă de a doborî drona. De ce nu au făcut acest lucru? Pentru că în cazul unei angajări cu foc, cum se spune în înarmată, în cazul în care ar fi fost distrusă drona existau două mari riscuri. În primul rând, bucăți din dronă ar fi putut să pice pe vreo locuință. Acum știm că drona este făcută din plastic, însă atunci piloții nu puteau să-și dea seama dacă este făcută din obiecte metalice, dacă are încărcătură explozibilă, deci exista un risc.

De ce nu a fost doborâtă drona? Piloții au aprobare, însă ei nu primesc ordin, deci decizia este în final la pilot.

Nu putem să știm 100% dacă aceasta a fost traiectoria și nici armata nu știe exact traiectoria, pentru că la un moment dat drona apărea și dispărea de pe radar, sunt niște zone moarte în care armata nu are informații. După ce a intrat, după ce a fost incidentul de la Chilia, drona a intrat din nou în Ucraina. Nu au mai avut informații. O scurtă perioadă de timp a fost în spațiul aerian al Republicii Moldova, a revenit în la noi, a fost detectată din nou de radarele României în Galați, în Vrancea și în Vasului.

Inițial au fost anunțate două drone

Ministerul Apărării a anunțat inițial că au fost două drone, atunci când au venit dimineață primele informări. Acesta a fost comunicatul, că au existat două drone. Între timp s-au lămurit ofițerii și au ajuns la concluzia că este doar o dronă, dar mare parte din acest traseu a fost acoperit de piloții români și piloții germani, cumva în orb, pentru că ei primeau informații de la centrul de comandă. Primeau coordonate, ei nu o vedeau, după care primeau alte coordonate și alte coordonate. A fost o misiune de căutare.

A căzut, pentru că a rămas fără combustibil, pur și simplu foarte aproape de locuință asta. Este extrem de grav. Drona a căzut într-o curte, lângă casa unui om. Este dovada clară că România, că Armata României nu ar fi putut să își protejeze cetățenii.

Această dronă putea să fie încărcată cu explozibil, putea să fie un Jahed mult mai mare, din metal și să producă pagube. Din fericire, nu s-a întâmplat, dar este un semn de întrebare imens care se ridică cu privire la protejarea teritoriului României.

