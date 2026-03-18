CNIR lansează licitaţie pentru conexiunea între Autostrada A0 şi Aeroportul Otopeni. Investiţie de peste 400 milioane de lei

harta legatura A0 - otopeni
Traseul viitoarei legături A0 - Aeroportul Henri Coandă. Sursă foto: CNIR

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a transmis spre validare, către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), documentaţia pentru promovarea licitaţiei Drumului Expres care va face legătura între Autostrada A0 Bucureşti Nord şi viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internaţional Henri Coandă-Otopeni. Valoarea estimată a investiţiei este de peste 400 milioane lei.

„Această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute un drum care, pe reţeaua existentă necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanţă de 16-20 kilometri. Realizarea conexiunii rutiere va deservi în primă fază comunităţile din zona localităţii Tunari, dar este imperativă pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România. Nu în ultimul rând va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu, potrivit unui comunicat de presă.

Detalii tehnice ale proiectului:

  • Lungimea Drumului de legătură : 2,55 kilometri;
  • Nod rutier de conexiune cu A0 tip ,,treflă” şi o lungime totală a bretelelor de 7,5 kilometri;
  • Pasaje supraterane peste DJ 200 B şi Autostrada A0 Nord
  • Durata de realizare (proiectare şi execuţie): 30 de luni

Traseul Legăturii rutiere între Autostrada A0 Bucureşti Nord şi viitorul Terminal 2 AIHC, se desfăşoară pe teritoriul judeţului Ilfov, UAT Tunari, desprinzându-se de la kilometrul 29 al Autostrăzii A0 printr-un nod rutier tip treflă. Proiectul include şi legătura rutieră cu Drumul Judeţean 200 B Tunari-A0-Baloteşti printr-un sens giratoriu.

Anunţul de licitaţie va fi vizibil în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice după validarea documentaţiei.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
apa
2
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
4
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
5
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
Te-ar putea interesa și:
buldozere pe camp
CNIR: Constructorii au preluat amplasamentul și încep lucrările la două loturi din Autostrada A8
avion wizz air in zbor
Zeci de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul CNAB
otopeni
Haos pe rutele aeriene: Pasageri întorși din drum și zboruri anulate în Orientul Mijlociu. Ce spun românii care au ajuns acasă
aeroportul henri coanda otopeni
Apă potabilă, gratuit, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Vor fi instalate stații de alimentare
Lucrări la secţiunea Curtea de Argeş - Piteşti a autostrăzii A1.
Opt oferte pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii, care include un segment de 5 kilometri în R. Moldova
Recomandările redacţiei
pompa de alimentare cu combustibil
Cel mai mare preț din istorie la pompă. Cât au ajuns să coste benzina...
numarul de urgenta 112
O navă s-a scufundat în Portul Midia: o persoană este resuscitată...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, despre jalonul PNRR legat de pensiile magistraţilor...
Austria Russia Ukraine
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele...
Ultimele știri
Turnul Eiffel deschide o nouă atracţie pentru vizitatori: un pod suspendat la 60 de metri
Marco Rubio neagă că Statele Unite încearcă să-l răstoarne pe preşedintele Cubei
Accident cu șase mașini, în Sectorul 2 din Capitală: un autoturism s-a răsturnat. O femeie a fost dusă la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Pești pe 19 martie 2026. Peștii învață să pună limite sănătoase, iar Gemenii își reorganizează...
Cancan
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
Adevărul
Bulgaria subvenționează benzina pentru șoferii cu venituri mici. Familiile cu două mașini primesc dublu
Playtech
Viteza perfectă pe autostradă pentru a consuma puțin carburant. Scazi cu 30% consumul
Digi FM
Titi Aur, reacție dură după accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer: „E complet ilegal și imoral!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Cum ajută Moscova Iranul să lovească ținte americane
Newsweek
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026