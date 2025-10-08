Cote de pericol depășite în județul Constanța: peste 140 l/mp la Băltăgești. Cum arată situația în alte zone ale țării

Administraţia Naţională Apele Române anunţă că s-au depăşit cotele de pericol în două puncte hidrometrice din judeţul Constanţa, unde ploile torenţiale din ultimele 24 de ore au adus cantităţi record de apă. La staţia Băltăgeşti s-au înregistrat peste 140 de litri pe metru pătrat, iar la staţia Cheia, pe râul Casimcea, nivelul apei este în continuă creştere. Alte staţii din judeţ, printre care Mihail Kogălniceanu, Nuntaşi şi Topalu, au depăşit pragul de 100 l/mp.

În mai multe zone ale aceluiaşi judeţ au fost înregistrate precipitaţii care au depăşit 70 de litri pe metru pătrat. În Bucureşti, în general, situaţia a fost generată de inundaţii de tip pluvial, întrucât sunt zone unde canalizarea nu face faţă.

De asemenea, sunt atinse cotele de atenţie la:

staţia hidrometrică Nuntaşi, pe râul Nuntaşi;

staţia hidrometrică Baia, pe râul Hamangia;

staţia hidrometrică Biruinţa, pe Valea Urlichioi.

Staţii hidrometrice din judeţul Constanţa unde s-au înregistrat, în ultimele 24 de ore, peste 70 l/mp, dar şi peste 100 l/mp (la ora 12.00):

staţia Băltăgeşti, Valea Dunărea – 140 l/mp;

staţia Mihail Kogălniceanu, râul Agi Cabul – 120 l/mp;

staţia Nuntaşi, râul Nuntaşi – 127 l/mp;

staţia Topalu, râul Dunărea – 127,2 l/mp;

staţia Nisipari, râul Nisipari – 91 l/mp;

staţia Dorobanţu, râul Dorobanţu – 85 l/mp;

staţia Pantelimon, râul Râmnic – 86,8 l/mp;

staţia Techirghiol, râul Techirghiol – 82,2 l/mp;

staţia Casimcea, râul Casimcea – 77,6 l/mp;

staţia Ciobanu, râul Dunărea – 74 l/mp;

staţia Cheia, râul Casimcea – 72,6 l/mp.

Citește și: Localitatea Siliștea, complet izolată de ape: drumuri și case inundate. Autoritățile analizează evacuarea localnicilor

Potrivit specialiştilor, în ultimele 48 de ore, în judeţul Giurgiu, maximul înregistrat la staţia hidrometeorologică Giurgiu a fost de 131,6 l/mp.

De asemenea, s-au înregistrat precipitaţii:

Zimnicea, judeţul Teleorman – 101,3 l/mp;

Bucureşti – Filaret – 57 l/mp;

Turnu Măgurele – 73,6 l/mp;

Olteniţa, judeţul Călăraşi – 83,3 l/mp.

„Nu s-au înregistrat probleme deosebite ca urmare a cantităţilor de precipitaţii înregistrate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Tulcea. În Bucureşti, vorbim despre inundaţii de tip pluvial, sunt zone unde canalizarea nu face faţă, dar per ansamblu efectele nu au fost până la această oră semnificative”, a transmis Administraţia Naţională Apele Române.

Potrivit specialiştilor, pentru Colentina s-a trecut în regim de acumulare.

„Dacă până acum au crescut debitele evacuate de la 3 mc/s la 8 mc/s, în prezent acumularea a revenit la regimul iniţial. Pentru Dâmboviţa, s-a acţionat corelat cu Apa Nova: caseta a fost la limită, dar nu a intrat în presiune. Din informaţiile pe care le avem la această oră de la Apa Nova Bucureşti, s-au tranzitat prin casetă debite de cca 110-120 mc/s, colectate de reţeaua de canalizare de pe întreaga suprafaţă a Bucureştiului, faţă de 3 mc/s cât a avut râul Dâmboviţa la intrarea în Lacul Morii. Peste acest debit, canalizarea intră sub presiune şi capacele încep să refuleze pe străzi”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Pentru zona Planşeului Unirii, nu au fost probleme cu tranzitarea debitelor la suprafaţă, constructorul menţinând batardoul instalat.

„Precipitaţiile mai mari de cca 80-100 l/mp s-au înregistrat în sudul Bucureştiului, respectiv în judeţul Giurgiu, fără probleme deosebite. În acumularea Dridu s-au acumulat cca 4 mil. mc, iar pe Mostiştea (Călăraşi) s-au înregistrat uşoare creşteri ale nivelurilor în acumulări. Pentru precipitaţiile prognozate până mâine, nu estimăm probleme majore în Ialomiţa şi Călăraşi. Continuăm monitorizarea zonelor aflate sub cod roşu hidrologic din judeţele Constanţa şi Tulcea”, mai anunţă Apele Române.

Administraţia Naţională face un apel către deţinătorii de baraje şi acumulări mici să respecte regulamentele de exploatare şi să anunţe imediat instituţia pentru orice modificare sau eveniment neprevăzut.

Citește și: Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise și inundații în București, Giurgiu și Ialomița

Editor : Ș.A.