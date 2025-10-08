Live TV

Cote de pericol depășite în județul Constanța: peste 140 l/mp la Băltăgești. Cum arată situația în alte zone ale țării

Data publicării:
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Foto. Digi24

Administraţia Naţională Apele Române anunţă că s-au depăşit cotele de pericol în două puncte hidrometrice din judeţul Constanţa, unde ploile torenţiale din ultimele 24 de ore au adus cantităţi record de apă. La staţia Băltăgeşti s-au înregistrat peste 140 de litri pe metru pătrat, iar la staţia Cheia, pe râul Casimcea, nivelul apei este în continuă creştere. Alte staţii din judeţ, printre care Mihail Kogălniceanu, Nuntaşi şi Topalu, au depăşit pragul de 100 l/mp.

În mai multe zone ale aceluiaşi judeţ au fost înregistrate precipitaţii care au depăşit 70 de litri pe metru pătrat. În Bucureşti, în general, situaţia a fost generată de inundaţii de tip pluvial, întrucât sunt zone unde canalizarea nu face faţă.

De asemenea, sunt atinse cotele de atenţie la:

  • staţia hidrometrică Nuntaşi, pe râul Nuntaşi;
  • staţia hidrometrică Baia, pe râul Hamangia;
  • staţia hidrometrică Biruinţa, pe Valea Urlichioi.

Staţii hidrometrice din judeţul Constanţa unde s-au înregistrat, în ultimele 24 de ore, peste 70 l/mp, dar şi peste 100 l/mp (la ora 12.00):

  • staţia Băltăgeşti, Valea Dunărea – 140 l/mp;
  • staţia Mihail Kogălniceanu, râul Agi Cabul – 120 l/mp;
  • staţia Nuntaşi, râul Nuntaşi – 127 l/mp;
  • staţia Topalu, râul Dunărea – 127,2 l/mp;
  • staţia Nisipari, râul Nisipari – 91 l/mp;
  • staţia Dorobanţu, râul Dorobanţu – 85 l/mp;
  • staţia Pantelimon, râul Râmnic – 86,8 l/mp;
  • staţia Techirghiol, râul Techirghiol – 82,2 l/mp;
  • staţia Casimcea, râul Casimcea – 77,6 l/mp;
  • staţia Ciobanu, râul Dunărea – 74 l/mp;
  • staţia Cheia, râul Casimcea – 72,6 l/mp.

Citește și: Localitatea Siliștea, complet izolată de ape: drumuri și case inundate. Autoritățile analizează evacuarea localnicilor

Potrivit specialiştilor, în ultimele 48 de ore, în judeţul Giurgiu, maximul înregistrat la staţia hidrometeorologică Giurgiu a fost de 131,6 l/mp.

De asemenea, s-au înregistrat precipitaţii:

  • Zimnicea, judeţul Teleorman – 101,3 l/mp;
  • Bucureşti – Filaret – 57 l/mp;
  • Turnu Măgurele – 73,6 l/mp;
  • Olteniţa, judeţul Călăraşi – 83,3 l/mp.

„Nu s-au înregistrat probleme deosebite ca urmare a cantităţilor de precipitaţii înregistrate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Tulcea. În Bucureşti, vorbim despre inundaţii de tip pluvial, sunt zone unde canalizarea nu face faţă, dar per ansamblu efectele nu au fost până la această oră semnificative”, a transmis Administraţia Naţională Apele Române.

Potrivit specialiştilor, pentru Colentina s-a trecut în regim de acumulare.

„Dacă până acum au crescut debitele evacuate de la 3 mc/s la 8 mc/s, în prezent acumularea a revenit la regimul iniţial. Pentru Dâmboviţa, s-a acţionat corelat cu Apa Nova: caseta a fost la limită, dar nu a intrat în presiune. Din informaţiile pe care le avem la această oră de la Apa Nova Bucureşti, s-au tranzitat prin casetă debite de cca 110-120 mc/s, colectate de reţeaua de canalizare de pe întreaga suprafaţă a Bucureştiului, faţă de 3 mc/s cât a avut râul Dâmboviţa la intrarea în Lacul Morii. Peste acest debit, canalizarea intră sub presiune şi capacele încep să refuleze pe străzi”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Pentru zona Planşeului Unirii, nu au fost probleme cu tranzitarea debitelor la suprafaţă, constructorul menţinând batardoul instalat.

„Precipitaţiile mai mari de cca 80-100 l/mp s-au înregistrat în sudul Bucureştiului, respectiv în judeţul Giurgiu, fără probleme deosebite. În acumularea Dridu s-au acumulat cca 4 mil. mc, iar pe Mostiştea (Călăraşi) s-au înregistrat uşoare creşteri ale nivelurilor în acumulări. Pentru precipitaţiile prognozate până mâine, nu estimăm probleme majore în Ialomiţa şi Călăraşi. Continuăm monitorizarea zonelor aflate sub cod roşu hidrologic din judeţele Constanţa şi Tulcea”, mai anunţă Apele Române.

Administraţia Naţională face un apel către deţinătorii de baraje şi acumulări mici să respecte regulamentele de exploatare şi să anunţe imediat instituţia pentru orice modificare sau eveniment neprevăzut.

Citește și: Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise și inundații în București, Giurgiu și Ialomița

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
3
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
inundatii
4
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu...
contor curent facturi energie
Scumpirea energiei a dus la o discuție în ANRE privind aplicarea...
2025-06-23-8331
Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche...
Investigate a home fuse box during a power outage. Blackout concept
Șeful ANRE: Să vorbim despre faptul că sistemul energetic este în...
Ultimele știri
Rusia ia măsuri pentru a se retrage din acordul cu SUA privind plutoniul nuclear. „Casa Albă a luat o serie de măsuri anti-rusești”
Incendiu puternic în Capitală. Mai multe locuințe au luat foc. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale
Un rus a fost trimis în judecată pentru că a cântat un cântec în ucraineană: „Trebuie să ridici în slăvi Rusia”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Daniel David, ministrul Educației.
Anunțul ministrului Educației privind școlile închise din Capitală și cinci județe. De când se pot întoarce elevii la ore
raw ilustratie inundatii silistea 081025 _2__00000
Localitatea Siliștea, complet izolată de ape: drumuri și case inundate. Autoritățile analizează evacuarea localnicilor
ploaie oameni cu umbrele foto inquam photos
Șefa ANM, despre acuzațiile că nu au existat fenomene de cod roșu în Capitală: Ploi atât de însemnate nu s-au mai înregistrat din 1972
oameni cu umbrela pe strada in bucuresti
Ministrul Mediului, despre alertele cod roșu de ploi torențiale: Avem fenomene extreme. Există comunități care au fost afectate
oameni cu umbrela
Noi date meteo de la șefa ANM. „Cod portocaliu în următoarele ore, toată zona de sud-est cu ploi și vânt de 70 km/h”, anunță Mateescu
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur a intrat în Scorpion și schimbă jocul pentru trei zodii până la final de octombrie. Val de magnetism...
Cancan
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta...
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la națională: „Nu s-a gândit la...
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”