Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează 300 de români din Israel. „Nu există informații despre cetățeni răniți sau decedați”

Ministerul Afacerilor Externe anunță că primul grup de aproximativ 300 de cetățeni români va fi evacuat din Israel către Egipt, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Autoritățile precizează că, până în acest moment, nu există informații despre români răniți sau decedați.

MAE a anunțat, duminică, că a dublat personalul care operează în centrala de urgență, pentru a putea gestiona numărul mare de solicitări. Până acum, au fost primite peste 450 de apeluri de asistență consulară, iar totalul cererilor de sprijin înregistrate a ajuns la 1.066, excluzând Emiratele Arabe Unite, unde situația evoluează constant.

Autoritățile le recomandă cetățenilor români aflați în regiune să:

ia legătura cu liniile aeriene și agențiile de turism,

rămână în contact cu consulatele României,

respecte instrucțiunile autorităților locale.

Garanții pentru românii cazați în Emiratele Arabe Unite

MAE precizează că a primit garanții că românii aflați în vacanță în Emiratele Arabe Unite vor putea rămâne cazați fără costuri suplimentare, atât timp cât situația o va impune. Autoritățile locale și operatorii turistici au transmis că vor asigura continuitatea șederii în condiții de siguranță.

Evacuarea românilor din Israel

Cea mai importantă operațiune anunțată de MAE vizează evacuarea românilor aflați în Israel. Potrivit oficialilor, primul grup de aproximativ 300 de cetățeni români se află în prezent în curs de evacuare către Egipt, unde vor fi preluați și sprijiniți de reprezentanții statului român.

Evacuarea are loc în coordonare cu autoritățile din regiune și urmărește extragerea în siguranță a românilor aflați în zonele afectate de conflict.

Editor : M.I.