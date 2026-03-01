Ministerul Afacerilor Externe anunță că primul grup de aproximativ 300 de cetățeni români va fi evacuat din Israel către Egipt, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Autoritățile precizează că, până în acest moment, nu există informații despre români răniți sau decedați.

MAE a anunțat, duminică, că a dublat personalul care operează în centrala de urgență, pentru a putea gestiona numărul mare de solicitări. Până acum, au fost primite peste 450 de apeluri de asistență consulară, iar totalul cererilor de sprijin înregistrate a ajuns la 1.066, excluzând Emiratele Arabe Unite, unde situația evoluează constant.

„În condiţiile în care sunt lovituri aeriene, în care spaţiul aerian este traversat de drone şi de rachete balistice şi de croazieră, situaţia este, în primul rând, una de conflict militar. În consecinţă, dincolo de oprirea spaţiului aerian, informaţiile pe care le-am transmis cetăţenilor români de pe aceste spaţii au vizat trei paliere importante. Unu, să se înregistreze, să-şi dea coordonatele, datele de contact, numerele de telefon şi, când e posibil, locul în care se află, colegilor din consulatele României din ţările respective. În al doilea rând, să respecte instrucţiunile pe care le primesc de la autorităţile statelor respective în ceea ce priveşte siguranţa locului în care se află sau adăpostirea în locuri special amenajate sau deplasarea, atunci când este cazul, să fie făcută cu mare prudenţă şi, de preferinţă, să rămână în acelaşi loc în care se află, atunci când acesta este în siguranţă. Orice deplasare poate reprezenta ea însăşi un risc suplimentar”, a afirmat Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe (MAE).

Purtătorul de cuvânt al MAE a precizat că, în consecinţă, nimeni nu poate spune în acest moment cu precizie cât va dura şi cum, motiv pentru care, date fiind „circumstanţele”, reprezentanţii MAE au „o mare rugăminte” la cetăţenii români aflaţi în aceste circunstanţe, înţelegând „dificultatea şi dorinţa lor de a se întoarce în ţară, să fie precauţi şi să pună înainte siguranţa.

„Până în acest moment nu există informaţii legate de cetăţeni români răniţi sau care să fi decedat din cauza acţiunilor militare, dar în grupurile de români sunt copii, sunt minori, sunt familii cu persoane în vârstă, sunt persoane care se aflau în tratament medical, sunt persoane care au nevoi speciale. Aceştia sunt prioritatea numărul unu pentru colegii noştri şi vom continua să îi informăm în primul rând pe ei, să ţinem legătura cu aceştia, dar în acelaşi timp şi opinia publică şi familiile din ţară”, a explicat Ţărnea.

Garanții pentru românii cazați în Emiratele Arabe Unite

MAE precizează că a primit garanții că românii aflați în vacanță în Emiratele Arabe Unite vor putea rămâne cazați fără costuri suplimentare, atât timp cât situația o va impune. Autoritățile locale și operatorii turistici au spus că vor garanta continuitatea șederii în condiții de siguranță.

Evacuarea românilor din Israel

Cea mai importantă operațiune anunțată de MAE vizează evacuarea românilor aflați în Israel. Potrivit oficialilor, primul grup de aproximativ 300 de cetățeni români se află în prezent în curs de evacuare către Egipt, unde vor fi preluați și sprijiniți de reprezentanții statului român.

Evacuarea are loc în coordonare cu autoritățile din regiune și urmărește extragerea în siguranță a românilor aflați în zonele afectate de conflict.

TAROM anunță curse speciale Cairo–București pentru românii evacuați

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM anunţă, duminică seară, că, în contextul situaţiei tensionate din Orientul Mijlociu, este pregătită pentru organizarea unor curse speciale care să vină în întâmpinarea cetăţenilor români aflaţi în perimetrul zonei de conflict.

Potrivit TAROM, odată cu obţinerea aprobărilor din partea autorităţii egiptene pentru operarea de zboruri speciale Cairo-Bucureşti, peste 360 de români vor putea ajunge pe Otopeni luni dimineaţă. Echipele acţionează în coordonare directă cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi cu celelalte autorităţi naţionale, aflate în contact permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României din statele din regiune, informează compania.

Aceeaşi sursă menţionează că personalul TAROM menţine legătura şi cu reprezentanţii grupurilor de cetăţeni români aflaţi în zonă, inclusiv cu grupul de pelerini surprins în Bethlehem la debutul conflictului, care se deplasează astăzi pe cale rutieră către Cairo pentru a se îmbarca pe zborul spre Bucureşti.

„Şase profesionişti formează echipajul primului zbor special TAROM din Cairo, susţinuţi de la sol de echipele comerciale, operaţionale şi tehnice ale companiei, mobilizate pentru realizarea în siguranţă a acestei misiuni de repatriere”, mai informează compania.

