CTP: Vânătoarea de plăcere să fie interzisă oriunde pe pământ. Este un obicei la fel de ticălos ca sclavia

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre cazul uciderii ursului Arthur și despre prințul Emanuel von und zu Liechtenstein. „Persoana acestui marțafoi nu mă interesează sub nicio formă. Problema e cu cine a dat această aprobare, și să vedem în ce măsură ea intră sub incidență penală”, spune CTP. În plus gazetarul este de părere că „vânătoarea de plăcere să fie interzisă oriunde pe acest pământ”, pentru că „este un obicei la fel de dezgustător, de ticălos și de neomenesc ca sclavia”.

Cristian Tudor Popescu: Asta cu omorârea, uciderea, împușcarea ursului de către acest prinț „von und zu Lingănștain” ăsta... sau cum îl cheamă... Că a venit prințul ăsta de nu știu unde și a omorât ursul nostru românesc. Asta ne spun patrioții din partidul AURolacilor.

Dar, când au fost omorâți zeci, dacă nu sute... nu-mi mai amintesc cifra exactă, îmi amintesc doar priveliștea aceea de mistreți de la Balc... După ce Adrian Năstase pierduse alegerile prezidențiale în 2004, în iarna lui 2005 s-a dus la Balc, la invitația prietenului său Ion Țiriac, și acolo, împreună cu alte personaje, alți potentați, atât români, cât și străini, au făcut - nici măcar o vânătoare... au făcut un măcel la Balc.

Ăia, Țiriac și Năstase... Țiriac și Năstase, acum îmi dau seama... Țiriac și Năstase Adrian erau „zu”, „und”, „Lingănștain”, de prin Europa? Nu, erau români! Atâtea și atâtea animale au fost omorâte, și nu numai la vânătoare. Au fost omorâți cai, bătuți până când au căzut în genunchi și au murit. Au fost chinuiți și omorâți câini în țara asta, pisici, de către români.

Deci, pentru mine, orice persoană care practică vânătoarea în sensul uciderii din plăcere a unor animale, este un om rău, cu care eu nu vreau să am de a face. E un om rău. Fundamental, în ființa lui este un om rău.

Poate să aibă familie, copii, să fie un cetățean respectabil, cu avere, cum de altfel se și întâmplă, că nu se duc amărăștenii la vânătoare, dar toate astea ascund în spate un om fundamental rău.

Eu când am auzit de așa ceva, în legătură cu persoane cu care am avut de a face, acela a fost momentul - faptul că respectivul se ducea la vânătoare – acela a fost momentul în care m-am despărțit mental, a început despărțirea mea de persoana respectivă.

De pildă, asta s-a întâmplat cu Mircea Dinescu. Mi-a spus la un moment dat, și l-am întrebat: „Ai fost la vânătoare?”. Mi-a povestit că a fost la vânătoare: „Da, te mai duci și la vânătoare!”. Nici nu l-am mai întrebat ce a vânat. Mi-a fost de ajuns. De Ion Țiriac v-am spus mai devreme.

CTP: După părerea mea, acest „Lingănștain”, ca și orice ins care se duce să omoare animale în felul ăsta, în primul rând este un laș

După părerea mea, acest „Lingănștain”, ca și orice ins care se duce să omoare animale în felul ăsta, în primul rând este un laș, pentru că nici măcar nu este vorba de o vânătoare ca în Hemingway, adică ai arma, eventual cu doar un glonț pe țeavă, iar spre tine vine rinocerul, lansat... Câteva tone, cu cornul ăla, vine spre tine lansat. Ai foarte puțin, în carcasa din față a rinocerului, unde să-l lovești, astfel încât să-l ucizi și glonțul să nu devieze. Dacă reușești lucrul ăsta, atunci l-ai ucis. Dacă nu, vei fi făcut carne de mici de către rinocer.

Bineînțeles, că nu sunt de acord nici cu așa ceva... E o sălbăticie din partea omului ceea ce face, dar măcar e mai cinstit. Pe când la toți inșii ăștia li se aduc animalele cu hăitași, cu gonaci, li se aduc în bătaia puștii și stau acolo... au servit o bere, o fleică și după aia pac, trag în bietul animal care nu are nicio șansă. Sunt lași și răi astfel de oameni.

Și să vă mai spun ceva. Nu vărs nicio lacrimă și nu-mi pare câtuși de puțin rău de persoana... mă rog trebuie văzut ce a fost acolo, dar, în Bihor, un ins care participa la o partidă de vânătoare a fost împușcat în cap. În comuna Remetea.

Cred că orice ins care participă la așa ceva, pentru mine nu este o nenorocire, în legătură cu un astfel de ins, dacă primește un glonț în cap. Ca să vadă și el ce simte ursul în clipa în care tragi în el. Lipsit complet de apărare, cu tine care stai acolo, ai toate avantajele de partea ta și-l ucizi.

Nu mă bucur, am spus că nu e nicio nenorocire, că nu vărs nicio lacrimă. Nu înseamnă că mă bucur. Dar cine se duce la vânătoare și ia un glonț în cap, să fie sănătos... Cine se duce să ucidă în felul ăsta, să-și asume.

Mă refer la vânat din plăcere. Vânătorul profesionist, ăla oficial, de la stat, care se duce cu ordin de la Ministerul Mediului, când este vorba de pildă de un animal turbat, care trebuie să fie eliminat, ucis, da, sigur, vânătorul profesionist se duce și-l ucide.

Cristian Tudor Popescu: Sunt absorbit de imagini. Văd că individul ăsta, Emanuel von und zu Liechtenstein, apare cu stetoscop, se pare că e medic.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Se pare că e absolvent de medicină.

Cristian Tudor Popescu: Vasăzică, un medic, cel care salvează vieți, se duce să stingă vieți.

Claudiu Pândaru: Iată prima reacție pe care prințul o dă unei publicații din Austria. Citez: „După ce un urs a ajuns în așezăminte din România și a fost clasificat drept periculos de către autoritățile competente din România, aceleași autorități au dat undă verde împușcării. Am cumpărat legal și am exercitat dreptul de vânătoare de la autoritățile competente”.

Cristian Tudor Popescu: Prima întrebare. Cum adică a cumpărat legal? Pentru că vânătoarea de urși este interzisă în România.

Claudiu Pândaru: Este interzisă vânătoarea de urși, este permisă această operațiune numită de autorități „extragere”, atunci când se constată apariția unui exemplar periculos pentru o comunitate.

Cristian Tudor Popescu: Bun, dar asta nu ar trebui să fie vândută nimănui persoană particulară. Indiferent că e Liechtenstein sau că e Georgel din România.

Claudiu Pândaru: Asociațiile sportive sunt cele care pot să participe la vânătoare, și acele asociații sunt cele care vând dreptul ăsta unor terți. Nu doar membrilor asociației.

CTP: Domnul Tanczos Barna, ministrul Mediului, a spus că nu va mai fi așa. Deci, s-a terminat

Cristian Tudor Popescu: Ce am auzit de la domnul Tanczos Barna, ministrul Mediului, este că nu va mai fi așa. Deci, s-a terminat. Din momentul ăsta, extragerile se execută doar de persoanele din România, din organizațiile de stat, vânători profesioniști, și nu se mai vând astfel de drepturi persoanelor particulare.

Claudiu Pândaru: Iată ce mai spune prințul... „Din ceea ce știu, acești bani (cei 7.000 de euro – n.red) sunt investiți în primul rând în programe de protecție pentru urși și pentru oamenii care se ocupă de ei.

Cristian Tudor Popescu: Fenomenal. Aici, e fenomenal. Îmi amintește de un ins, fost senator liberal – Dan Amedeo Lăzărescu. Am avut o emisiune cu el la TVR prin 97-98, împreună cu Mircea Dinescu.

Acolo, insul a relatat cum își turna colegii și prietenii din partid, la începutul anilor 50. Cum îi turna și cum aceștia au fost trimiși la Canal, după ce i-a turnat el. Dar, după aceea, știți ce ne-a spus? „Să știți, că banii pe care îi primeam pentru respectivele denunțuri îi trimiteam familiilor celor ajunși la Canal”.

Așa și „von und zu”. Vasăzică, se duce, omoară... bineînțeles, omul a avut orgasm când a tras în bietul urs. A plătit 7.000 de euro, da? Deci, el ne spune că a venit aici să ne apere de ursul care ne mănâncă, și a plătit 7.000 de euro pentru această plăcere a domniei sale. Da? Medic...

Claudiu Pândaru: Nu e o interpretare a declarației, pentru că dânsul continuă și spune textual ceea ce ați spus dumneavoastră. „It has also serve security”, deci a fost „pentru securitatea oamenilor”.

CTP: P ersoana acestui marțafoi nu mă interesează sub nicio formă. Problema e cu cine a dat această aprobare

Cristian Tudor Popescu: Așa, ne-a apărat de Arthur, contra 7.000 de euro plătiți de el.

Claudiu Pândaru: Și încă un lucru care trebuie precizat. Mai spune că „regretă și își cere scuze pentru crearea impresiei care i-a făcut pe mulți să se simtă loviți în sentimentele lor”. Deci își cere scuze pentru impresie.

Cristian Tudor Popescu: Da, pentru impresie. De fapt, e o impresie că nu e nicio problemă. Deci, persoana acestui marțafoi nu mă interesează sub nicio formă.

Problema e cu cine a dat această aprobare, și să vedem în ce măsură ea intră sub incidență penală. Deci, aici trebuie să existe o anchetă, după părerea mea.

Și vânătoarea de plăcere să fie interzisă oriunde pe acest pământ. Este un obicei la fel de dezgustător, de ticălos și de neomenesc ca sclavia. Sclavia umană, de care s-a despărțit atât de greu omenirea. Vânătoarea asta nenorocită.

Citiți și:

Ministrul Mediului deplânge soarta asociațiilor de vânătoare: Au pierdut multe surse de venit, este totuși o activitate economică

Românii se răzbună virtual pe prințul care l-a ucis pe ursul Arthur. Val de recenzii negative pentru castelul său din Austria

Tanczos Barna, despre ursul Arthur: Este extrem de greu să stabilești exact ursul. Ministrul aruncă vina pe animalele care fac probleme

Uciderea ursului Arthur. Gabriel Păun, președintele Agent Green: Derogarea a fost o acoperire

Cazul ursului Arthur. Agent Green: Trebuie să anulăm apetitul pentru trofee. Animalul trebuie distrus după ce a fost ucis

Editor : Liviu Cojan