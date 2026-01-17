Cum vede ministrul Irineu Darău revitalizarea turismului românesc: „Nu la voucherele de vacanță este soluția”

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini.

„Legat de voucherele de vacanţă, eu vreau să văd forma finală a bugetului şi, va mai dura un pic, cred că se va face ceea ce se va putea face din punct de vedere al bugetului, după cum cred că, pe termen mediu-lung, nu acolo este soluţia. Dar trebuie să avem grijă să nu dezechilibrăm nişte lucruri în piaţă şi unde putem ajuta, în limitele bugetare, să existe şi ajutor”, a afirmat ministrul Economiei, vineri seară, la B1 Tv, potrivit News.ro.

Irineu Darău a spus că, în opinia sa, „cheia” este aducerea în ţară a cât mai multor turişti străini, el fiind de părere că România are nevoie de un brand de ţară şi de implementarea conceptului de organizaţie de management al destinaţiei naţionale.

„Cred, pe de altă parte, că avem şi alte probleme de rezolvat în turismul românesc şi un aspect foarte important este să devenim mult mai atractivi şi cunoscuţi la nivel internaţional. Iar aici, pe partea ministerului, s-a lucrat şi s-a continuat munca şi de când am venit eu pe îmbunătăţirea planului pentru târgurile de turism. Ne dorim să avem târguri mai bine gândite, mai atractive pentru cei din exterior. Vom încerca, pe lângă acele târguri de turism, să se întâmple lucruri interesante care să îi facă pe posibilii turişti străini sau să facă agenţiile de turism străine să aducă foarte mulţi oameni în România”, a declarat Irineu Darău.

El a adăugat că şi în turism „pot fi eliminate nişte bariere şi îmbunătăţite nişte condiţii”, anunţând că se va întâlni cu organismele reprezentative din domeniu pentru a afla de la acestea ce măsuri pot fi adoptate „într-un orizont rezonabil şi care să aibă un impact pozitiv”.

