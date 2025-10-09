Fostul primar general Sorin Oprescu ar putea scăpa cu o pedeapsă mai mică, anunță Digi24. Fostul primar general cere reducerea pedepsei de 10 ani și opt luni, invocând mai multe decizii CCR referitoare la abuzul în serviciu. Fostul edil, pus sub control judiciar în Grecia, susține că fapta pentru care a fost condamnat a fost dezincriminată între timp. Magistrații de la Curtea de Apel urmează să se pronunțe joi, 9 octombrie, în acest caz.

Fostul primar Sorin Oprescu a cerut magistraților reducerea pedepsei de 10 ani și opt luni de închisoare, în temeiul unui articol din codul de procedură penală, care permite reanalizarea unei pedepse dacă, între timp, apare o lege penală mai blândă sau o decizie a Curții Constituționale.

Oprescu a mai încercat și în trecut să obțină această reducere a pedepsei, însă instanțele i-au respins contestațiile, anunță Digi24.

Condamnarea sa de 10 ani și opt luni de închisoare este definitivă, fiind pronunțată în mai 2022. Fostul edil este acuzat de luare de mită și spălare de bani. El a afirmat însă că dosarul în care a fost judecat a fost pe bază politică. „Nu cred, sunt convins”, a subliniat fostul edil.

Sorin Oprescu a fost pus sub control judiciar în Grecia, după ce a apărut luni în fața unui magistrat din această țară, care va decide ulterior dacă fostul primar general fugar poate fi extrădat în România.

Anterior deciziei de eliberare și punere sub control judiciar a fostului edil, ministrul Justiției din România a susținut la Digi24 că nu mai sunt motive pentru ca Sorin Oprescu să nu fie trimis în țară. Există două variante: fie Oprescu va fi de acord cu extrădarea, și atunci lucrurile vor merge de la sine, fie acest lucru va fi contestat, iar magistratul elen va trebui să se pronunțe.

