Sorin Oprescu va apărea astăzi în fața unui magistrat din Grecia, care ar putea decide dacă acesta ar puta fi extrădat. Ministrul Justiției a susținut la Digi24 că în acest moment nu mai sunt motive pentru ca Sorin Oprescu să nu fie trimis în țară. Există două variante. Fie Oprescu va fi de acord cu extrădarea, și atunci lucrurile vor merge de la sine, fie acest lucru va fi contestat, iar magistratul elen va trebui să se se pronunțe.

„Niciun demers al statului român nu se realizează plecând de la ipoteza că nu există șanse, ci pe o bază cât se poate de serioasă, pe baza unei evaluări făcute asupra cadrului juridic și pe baza unor elemente foarte concrete, care sunt diferite față de solicitarea anterioară respinsă de autoritățile din din Grecia”, a spus ministrul Justiției, Radu Marinescu .

Condițiile de detenție s-au schimbat în România, de la ultima contestație a lui Oprescu.

„Există două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, două hotărâri recente. Accentuez, pe cea din 2024, cazul Breian, care spune în esență că un mandat de arestare european, precum și o solicitare de predare pot să fie menținute, chiar dacă a existat o respingere an-terioară, dacă condițiile, elementele au suferit o modificare. În ceea ce privește pe domnul Oprescu, arăt că a fost o reținere a autorităților din Grecia, inițial pe aspectele care priveau condițiile de deținere. În momentul de față, România are condiții de deținere similare altor state europene, la standarde europene și a evoluat mult în ceea ce privește îmbunătățire a acestor condiții. Vom trimite autorităților din Grecia toate datele necesare pentru a se aprecia și asupra acestui aspect”, a precizat ministrul.

„Este vorba de un mandat european de arestare și de o predare în temeiul unui mandat. În aceste condiții, persoana este prezentată la un procuror și apoi la un judecător. Judecătorul este cel care decide asupra executării mandatului european de arestare. Persoana vizată poate fie să fie de acord și atunci se simplifică procedura, fie dacă se opune să invoce argumentele pe care le consideră oportune și judecătorul se pronunță având în vedere toate circumstanțele”.

