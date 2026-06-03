Live TV

Declarații ale statelor din OSCE, în urma exploziei dronei ruseşti la Galaţi: „Un model persistent de conduită iresponsabilă a Rusiei”

Data publicării:
Statele OSCE
Foto: Profimedia

Implicaţiile asupra securităţii regionale, ale încălcării spaţiului aerian naţional al României din noaptea de 28-29 mai 2026, care a dus la o explozie soldată cu rănirea unor civili şi la pagube materiale în oraşul Galaţi, au fost discutate, marţi, într-o reuniune extraordinară comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii şi Consiliului Permanent de la nivelul OSCE. Ministerul de Externe transmite că 43 de state participante au prezentat declaraţii de sprijin şi solidaritate cu România, exprimând compasiune faţă de victimele afectate de acest eveniment.

„La 2 iunie 2026, la iniţiativa României, 14 state participante ale OSCE, membre ale grupurilor Bucureşti 9 (B9) şi Nordic-Baltic 8 (NB8), au solicitat o reuniune extraordinară comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii şi Consiliului Permanent de la nivelul OSCE, pentru a discuta implicaţiile asupra securităţii regionale, ale încălcării spaţiului aerian naţional al României din noaptea de 28-29 mai 2026, care a dus la o explozie soldată cu rănirea unor civili şi la pagube materiale în oraşul Galaţi”, anunţă, miercuri, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, România a evidenţiat gravitatea deosebită a incidentului, care a avut loc ca urmare a atacurilor Federaţiei Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„Incidentul s-a desfăşurat în contextul mai larg al războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. România a prezentat dovezi solide care demonstrează că responsabilitatea pentru acest incident aparţine exclusiv Federaţiei Ruse. În cadrul reuniunii, 43 de state participante au prezentat declaraţii de sprijin şi solidaritate cu România, exprimând compasiune faţă de victimele afectate de acest eveniment”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit MAE, partenerii României au condamnat în termeni fermi conduita agresivă şi iresponsabilă a Federaţiei Ruse, care afectează securitatea întregii regiuni OSCE.

Pe lângă multiplele declaraţii naţionale, statele membre UE şi candidate, respectiv statele din formatul Bucureşti 9 şi Nordic-Baltic 8 au prezentat declaraţii comune.

„În declaraţia comună (B9+NB8), sunt condamnate aceste incidente, arătându-se că acestea arată un model persistent de conduită iresponsabilă a Rusiei, care poartă întreaga responsabilitate atât pentru războiul său împotriva Ucrainei, cât şi pentru aceste incidente care reprezintă o consecinţă directă a invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Au fost respinse campaniile flagrante de dezinformare şi intimidare ale Rusiei şi exprimat angajamentul de a contracara activităţile maligne ale Rusiei, inclusiv ameninţările cibernetice şi acţiunile hibride ale acesteia”, mai transmit oficialii MAE:

Potrivit acestora, alături de partenerii săi, România a reiterat angajamentul ferm pentru continuarea sprijinului multidimensional pentru Ucraina, inclusiv în vederea obţinerii unei păci cuprinzătoare, juste şi durabile, în acord cu dreptul internaţional şi Actul Final de la Helsinki.

„România va continua să susţină utilizarea instrumentelor OSCE pentru documentarea şi tragerea la răspundere a Federaţiei Ruse pentru crimele comise împotriva Ucrainei” se mai arată în comunicatul de presă citat.

OSCE este Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, formată din 57 de state participante, fiind cea mai mare organizaţie regională de securitate. OSCE a fost creată pentru menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii în Europa, prin prevenirea, gestionarea şi reducerea riscurilor.

Principalele structuri pentru consultări şi decizii la nivelul organizaţiei sunt Consiliul Permanent, care se ocupă de chestiuni politice, respectiv Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii, care gestionează aspecte politico-militare. Organizarea unei reuniuni comune a celor două structuri survine în circumstanţe extraordinare, pentru discutarea unor situaţii marcate de o creştere a tensiunilor la nivel regional, precum şi pentru a lua în calcul preocupări serioase de securitate pentru statele participante.

Cea mai recentă reuniune comună a celor două formate a avut loc la 26 mai 2026, la cererea Ucrainei, pentru a discuta consecinţele atacului masiv al Federaţiei Ruse asupra Ucrainei din noaptea de 23-24 mai 2026, în care a fost utilizată inclusiv o rachetă balistică de tip Oreşnik.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
2
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
3
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Digi Sport
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului: „Ne puteți ataca și azi, și mâine”
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Reuniune OSCE la cererea României, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc în Galați
oana toiu
Oana Ţoiu, după Consiliul de Securitate al ONU: Comunitatea internaţională arată că o încălcare flagrantă nu trebuie să fie tolerată
masina de politie
Autospecială de Poliţie, oprită în trafic de un echipaj de la Rutieră pentru depăşirea vitezei legale. IPJ Galaţi face verificări
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”
Recomandările redacţiei
2026-06-03-4602
Sindicaliștii SANITAS protestează azi în Piața Victoriei față de...
harta romania - moldova
Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă nu va adera la...
Seful Statului Major, Generalul Vlad Gheorghita, iese de la sediul DNA Militar, in Bucuresti, 2 iunie 2026.
Noi audieri în dosarul de corupție din Armata Română. Fiica unui...
Aeroport Kuweit atacat drone
Aeroportul din Kuweit a fost lovit de drone. Mai multe persoane au...
Ultimele știri
Alertă meteo de furtuni și ploi puternice în mai multe regiuni din țară. Cum va fi vremea în București
Cel mai mare terminal petrolier rusesc din Marea Baltică, în flăcări la Sankt Petersburg după un atac ucrainean cu drone
Studiu IRES: Informația științifică este reperul principal al consumatorilor adulți în evaluarea riscurilor asociate fumatului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a determinat-o pe prințesa Diana să accepte interviul controversat cu Martin Bashir. Motivul real s-a...
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
Fostul campion cu FCSB și Farul a rămas liber de contract! „Nu mai este jucătorul echipei noastre”
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
El este cel mai căutat fotbalist din SuperLiga! Are oferte din Rusia, Asia și Arabia Saudită: „Chiar acum am...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Ben Affleck și Jennifer Garner, din nou împreună pentru fiica lor. Violet a ajuns șchiopătând la spital
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Începe un proces uriaș pentru anularea CASS la pensie. Pensionarii pot primi 900.000.000€. Avocat: Avem șanse
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Ce s-a întâmplat când Sharon Stone și-a înfruntat tatăl agresiv, la doar 14 ani. "Nu te voi mai iubi...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui