Diana Buzoianu, ministrul Mediului, despre cazul copilului ucis de câini: Există legislație, primarii au atribuții și obligații

Data actualizării: Data publicării:
diana buzoianu
Diana Buzoianu. Foto: Captură video Digi24
Din articol
Copilul, atacat de câini într-o zonă în care sunt depozitate gunoaie în mod necontrolat

Reacție de ultimă oră a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în cazul copilului ucis de maidanezi, într-o localitate din Vrancea. Oficialul spune clar: autoritățile locale trebuie să asigure siguranța cetățenilor.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Pentru animalele din intravilan există deja o legislație foarte clară, primarii au toate atribuțiile și obligațiile necesare pentru a interveni în acest caz. Aici este vorba despre autoritățile din local care trebuie să asigure siguranța cetățenilor prin intervențile care sunt menționate în legislație. Deci legislația există, dar trebuie pusă în aplicare.

Copilul, atacat de câini într-o zonă în care sunt depozitate gunoaie în mod necontrolat

Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti. Poliţiştii din Vrancea au precizat că decesul a fost cauzat de un atac al câinilor fără stăpâni.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror, pentru a se stabili măsurile legale care se impun. Tragedia a avut loc în orașul Mărășești din județul Vrancea, într-o zonă în care sunt depozitate gunoaie în mod necontrolat și unde sunt foarte mulți câini fără stăpâni.

Primarul acestui oraș, Adrian Toderasc, recunoaște că problema câinilor fără stăpân este una gravă, cu care se confruntă de foarte mult timp. Acesta spune că într-o săptămână au fost adunați de pe străzile localității 67 de câini fără stăpân.

Din iulie și până în septembrie, primăria nu a avut un contract cu o firmă specializată care să se ocupe de rezolvarea acestei probleme.

Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Digi Sport
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
