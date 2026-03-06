Live TV

Donald Trump susține că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”: „Va avea un viitor minunat”

Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”, la o săptămână după izbucnirea războiului împotriva Teheranului.

„Nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția capitulării necondiționate! După aceea, și după alegerea unui lider (sau a unor lideri) mari și acceptabili, noi și mulți dintre aliații și partenerii noștri minunați și foarte curajoși vom lucra fără încetare pentru a readuce Iranul de la marginea distrugerii, făcându-l mai mare, mai bun și mai puternic din punct de vedere economic ca niciodată. Iranul va avea un viitor minunat. «Să facem Iranul mare din nou (MIGA!)»”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Amintim că cel de-al 47-lea președinte americane a susținut joi, 5 martie, pentru Axios că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului.

În cadrul interviului, președintele american a declarat că Iranul „își pierde timpul” dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea SUA. El a recunoscut că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat Ali Khamenei, este considerat de mulți drept cel mai probabil succesor, dar a afirmat că nu va accepta acest rezultat.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a declarat liderul american într-un interviu, potrivit Axios. 

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy (Rodriguez) în Venezuela”, a mai spus el.

Citește și:

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”

Casa Albă stârnește noi controverse cu un videoclip despre atacurile asupra Iran, în care folosește imagini dintr-un joc video

