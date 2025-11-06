Live TV

Dosar penal pentru primarul acuzat că ar fi agresat sexual o angajată în biroul său. Femeia implicată și-a luat concendiu medical

Data publicării:
primar in calduri
Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său.

E anchetă penală într-o primărie din Bistrița Năsăud, după ce pe internet au fost publicate mai multe fotografii din care reiese că primarul ar fi întreținut relații intime cu o angajată, chiar în biroul instituției. Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția fotografiilor și fac cercetări pentru agresiune sexuală. Contactat de jurnaliștii locali, edilul a susținut că imaginile ar fi fost trucate cu inteligența artificială. Angajata implicată și-a luat concendiu medical.

Imaginile în care primarul din satul Livezile, județul Bistrița Năsăud, apare în ipostaze intime cu o angajată au fost publicate chiar pe contul lui de pe o aplicație de mesagerie.

Scenele de agresiune s-ar fi petrecut chiar în biroul primarului, iar în imagini ar fi surprinsă o angajată a primăriei.

Emanuela Mihalache, secretară: Într-adevăr, fac trimitere către o colegă de-a noastră din cadrul compartimentului de asistență socială. Dânsa lucrează de 18 ani aici, momentan se află în concediu medical. Sincer, ieri, când a venit să mă anunțe, starea ei psihică era una destul de agravată.

Primarul a declarat pentru bistrițeanul.ro că imaginile sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și că nu el le-a distribuit. Acesta și-a angajat deja un avocat ca să-și demonstreze nevinovăția. Angajații primăriei susțin că edilul nu a avut niciodată un comportament nepotrivit față de colegele sale.

Daniela Grozei- consilier de etică: Nu am avut nicio abatere înregistrată de mine sau sesizată de cineva către consilierul de etică. Nu a fost nimeni să se plângă de ceva.

Localnicii au numai vorbe bune despre primar.

-Eu-l stiu un primar foarte bun, gospodar.

-Se spune că au fost trucate, că le-a postat el, că nu le-a postat el... Doamna zice că de 15 ani e în primărie și nu s-a întâmplat nimic. Este asistentă socială. Are o căsnicie de foarte mulți ani și e o femeie cum trebuie.

-Mi-ar părea rău să fie real, prea multă muncă, prea mult interes pentru obște ca să îți murdărești totul cu asemenea imagine.

-E o chestie de moralitate aici, dacă nu e o infracțiune. Pot exista și relații consimțite, dar nu trebuiau să aibă loc într-o instituție publică, puteau să aibă loc într-o altă parte.

Polițiștii încearcă acum să afle dacă a fost vorba despre o agresiune sau despre o relație asumată.

Polițiștii serviciului de investigații criminale s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă județul Bistrița pentru infracțiunile de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private.

Traian Simionca este membru PSD. Partidul a transmis că așteaptă concluziile autorităților înainte de a se pronunța.

