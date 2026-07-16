Dunărea a atins, joi, cel mai mic debit istoric din ultimii 30 de ani, respectiv de 1750 mc/s, având o tendinţă de scădere pentru următoarele 4-5 zile, ajungând până la nivelul de 1700 mc/s, conform prognozei INHGA.

Potrivit Administraţiei Naţionale Apele Române, debitul actual al Dunării la Baziaş este comparabil cu valoarea minimă înregistrată în 2003 când Dunărea atingea debitul de 1650 mc/s. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în ţară 1400 mc/s.

„În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călăraşi-Cernavodă, au fost impuse restricţii la folosinţe (irigaţii), respectiv treapta III de restricţii, care înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigaţii”, subliniază sursa citată.

Începând de luni, 20 iulie, datorită precipitaţiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul Dunării la intrarea în ţară va avea o tendinţă de creştere şi va ajunge la 1900 mc/s.

Foto: Apele Române

„Pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, Administraţia Naţională «Apele Române» şi Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt (S.C. Hidroelectrica) şi Argeş (Admnistraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea) în vederea menţinerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă.

O dată cu temperaturile ridicate şi scăderea nivelelor pe Dunăre, fenomenele de înflorire algală se pot amplifica. Administraţia Naţională «Apele Române» monitorizează prin Administraţiile Bazinale de Apă riverane Dunării şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor situaţia evoluţiei debitelor Dunării şi alături de S.C. Hidroelectrica iau măsuri în vederea menţinerii unor debite minime pe Dunăre pentru asigurarea producţiei de energie nucleară”, se precizează în comunicat.

Editor : Liviu Cojan