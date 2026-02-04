Ajutoare pentru studii și burse școlare în 2026: Cine poate beneficia și ce sume se acordă

Ajutoarele pentru studii și bursele școlare rămân instrumente esențiale pentru asigurarea accesului echitabil la educație, mai ales într-un context economic marcat de creșterea cheltuielilor pentru școlarizare, transport și materiale didactice. În 2026, sistemul de sprijin financiar destinat elevilor este structurat astfel încât să răspundă atât nevoilor sociale, cât și performanței academice, incluzând burse de merit, burse sociale și alte forme de ajutor dedicate categoriilor vulnerabile.

Ajutoarele pentru studii și bursele școlare din 2026 reprezintă un pilon important al politicilor educaționale, contribuind la reducerea inegalităților și la susținerea parcursului școlar al elevilor și studenților.

Burse școlare în 2026

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de următoarele tipuri de burse:

a) bursă de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional;

b) bursă socială, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional;

c) bursă tehnologică, pentru elevii din învățământul profesional.

În conformitate cu prevederile din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional beneficiază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:

a) burse sociale, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi, nivel primar, gimnazial și liceal, dacă sunt școlarizați fără taxe;

b) burse tehnologice, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul profesional, dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin prezenta metodologie cadru.

Cuantumul burselor școlare în 2026

Pentru anul educațional 2025-2026, cuantumul burselor este:

a) pentru bursa de merit - 450 lei/lună;

b) pentru bursa socială - 300 lei/lună;

c) pentru bursa tehnologică - 300 lei/lună.

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de sumele alocate de autoritățile administrației publice locale și alte venituri obținute de unitățile de învățământ și care pot fi utilizate cu această destinație.

Bursele școlare se acordă în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 732/04.09.2025, care aprobă metodologia-cadru și cuantumul acestora.

Acordarea burselor de merit

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent mai mare sau egală cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional mai mari sau egale cu 9,00.

Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de minister.

Acordarea burselor sociale

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării la activitățile didactice, precum și pentru prevenirea abandonului școlar.

Bursa se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a copilului. Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Bursa socială se acordă și sub condiția ca elevul beneficiar să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior

Bursa socială pentru elevii care urmează cursurile în „Școala din spital”

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscriși la cursurile cu frecvență de zi, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în „Școala din spital”, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi care revin după școlarizarea din cadrul „Școlii din spital” în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Acordarea burselor tehnologice

Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional de nivel 3 conform Cadrului european al calificărilor/Cadrului național al calificărilor.

Bursa se acordă cu condiția ca elevul beneficiar să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Bursa se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. Elevii declarați repetenți la finalul anului școlar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. Fac excepție elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual

Acordarea burselor pentru mamele minore

Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a acestora în vederea participării la educație și pentru prevenirea abandonului școlar. Bursa se acordă elevelor din învățământul preuniversitar, reintegrate într-o unitate de învățământ, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii propriu/proprii în întreținere.

Acest tip de bursă se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale, a examenului național de bacalaureat în prima sesiune, a examenului de certificare a calificării profesionale și în perioada pregătirii practice. Elevele beneficiare ale bursei pentru mame minore care acumulează cel puțin 60 de absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit. În aceeași măsură, bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu bursa socială.

Tichete sociale pentru sprijin educațional

Sprijinul principal acordat este în valoare de 500 de lei, într-o tranșă unică, în fiecare an școlar în perioada 2023 - 2027. Fiecare copil care îndeplinește condițiile de eligibilitate primește tichet social pe suport electronic.

Vor putea beneficia de aceste măsuri de sprijin educațional:

copiii din învățământul de stat preșcolar care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familie defavorizate, conform Legii nr. 248/2015;

elevii din ciclul primar și gimnazial înscriși în unități de învățământ de stat, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Unitățile de învățământ informează părinții sau părintele singur/reprezentantul legal sau reprezentanții legali cu privire la condițiile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor sociale.

Cum pot fi folosite tichetele sociale

Cu tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional se pot achiziționa rechizite necesare frecventării şcolii - articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. Acestea pot fi achiziționate de la unităţi care comercializează materiale şcolare și îmbrăcăminte, care se află pe lista unităţii emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, unități autorizate.

Nu sunt permise operațiuni de retragere de numerar sau preschimbare în numerar a celor 500 de lei și utilizarea lor în alte scopuri. Nu se poate emite restul banilor în cash, la unitățile de unde se achiziționează rechizitele /articolele de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. Tichetele pot fi folosite doar pe teritoriul României, doar în unitățile afiliate.

Cât timp este valabil tichetul social pentru sprijin educational

Tichetul social are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic (cardului). Suma virată poate fi utilizată în anul școlar în care se acordă, pe perioada de valabilitate a tichetului social. Însă, sprijinul financiar de 500 lei se acordă o singură dată pentru un întreg an școlar, într-o tranșă unică. În funcție de evoluția veniturilor familiei, cei care au dreptul la această măsură de sprijin vor încasa sumele cuvenite pe tichetele pe suport electronic emise în acest an.

Solicitările pentru acordarea tichetelor se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea cursurilor anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea cursurilor anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.

