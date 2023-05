Unii dintre profesori câștigă sute de mii de lei pe an din meditații, iar legea îi obliga să declare sumele pe care le încasează de la elevi. Dar foarte puțini sunt cei care se și conformează. În schimb, își fac publicitate în mediul online. Printr-o anchetă Digi24, reporterii au vrut să vadă câți dintre profesori pot oferi un bon pentru ora de meditații, iar refuzul nu a întârziat să apară.

Site-urile dedicate anunțurilor cu meditații au sute de postări prin care profesorii vorbesc despre experiența lor și promit rezultate rapide ale elevilor.

De exemplu, un profesor de matematică spune că are o experiență de peste zece ani și că îi poate ajuta pe tineri cu meditații pentru a promova examenul de bacalaureat, evaluările naționale sau chiar pentru admiterea la facultate. Cu greu găsește o oră disponibilă, însă cu ușurință spune că nu poate elibera un bon fiscal.

Discuție cu un profesor

Profesor: Eu sunt full după amiază, să știți! Deci am câte două meditații în fiecare zi! Singura care ar putea să fie, nu că mor eu de dragul ei atunci, să îmi pun meditații atunci, dar dacă nu se poate altfel vineri după amiază, sau în cel mai rău caz sâmbătă după amiază, dar în rest eu nu mai am liber.

Reporter: Eu am o firmă de evenimente pentru copii și mă gândeam că poate aș putea, cumva, să decontez în firmă.

Profesor: Eu n-am firmă.

Reporter: Mă gândeam dacă aveți cum să îmi dați factură sau bon, cumva.

Profesor: Nu am cum, mda, dacă se poate bine, dacă nu, nu. Nu am cum, vă dau un cont în care îmi dați banii, dacă vreți.

Digi24 a încercat să găsească un alt profesor care să poată face o factură pentru ora de meditații. De data aceasta reporterii au găsit o profesoară de limba și literatura română. În descriere aceasta spune că are experiență de 30 de ani în învățământ. Singura dificultate vine însă când este cerută o factură pentru ședința de meditații, și nu știe cum ar trebui să procedeze.

Profesor: Trebuie să mă uit un pic în program, este înainte de examene și s-au întețit ședințele, adică cei care veneau mai rar vor mai multe ședințe în apropierea examenelor. Chiar zilele astea mă gândesc...s-a schimbat un pic și programul meu, noi suntem în grevă dar suntem prinși câteva ore, trebuie să mergem, în schimb copiii sunt liberi.

Reporter: Încă o întrebare am la dumneavoastră, dacă mă puteți ajuta, poate, și în sensul ăsta? Eu am o firmă de evenimente pentru copii și m-ar ajuta să decontez, cumva, meditațiile, în firmă.

Profesor: Am înțeles, nu știu asta să vă zic, mă gândesc să văd cum facem, eu am făcut un cabinet, pentru că trebuie să încep, dar aștept actele de la Colegiul Psihologilor, pentru că eu am terminat și formarea în psihoterapie, și aștept forma aia de organizare, și în funcție de asta văd ce fac în continuare și cu meditațiile. Ideea este că știu, că toată lumea țipă, dacă noi fiscalizăm punem peste spinarea dumneavoastră un cost suplimentar, deci ședința crește automat. 100 de lei acum, ședința de două ore.

Reporter: Dacă nu...îmi fac factură, nu?

Profesor: Fără factură, fără factură! Cu factură nu știu, nu m-am gândit, trebuie să vorbesc un pic cu contabila mea și vă zic.

Există însă și profesori care au declarat la ANAF veniturile provenite din meditații. Într-un top al venitului mediu net obţinut astfel, Bucureştiul este pe primul loc, cu peste 17.000 de lei, urmat de Brașov și Timișoara.

Editor : G.M.