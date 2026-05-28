Live TV

Bacalaureat 2026: Mai sunt doar câteva zile până la înscrieri. Calendarul complet al probelor din vară

Data publicării:
Înscrieri bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Înscrieri bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Din articol
Înscrierile pentru Bacalaureat 2026 Evaluarea competențelor începe în luna iunie Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

Prima etapă a Bacalaureatului 2026 se apropie pentru elevii din anii terminali. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, depunerea documentelor necesare participării la examen va avea loc la începutul lunii iunie, înaintea evaluărilor de competențe și a probelor scrise.

În următoarele săptămâni, elevii din anii terminali vor parcurge toate etapele care preced obținerea diplomei de Bacalaureat.

Înscrierile pentru Bacalaureat 2026

Prima etapă a examenului de Bacalaureat este reprezentată de înscrierea candidaților. Potrivit calendarului oficial, elevii care finalizează studiile liceale se vor putea înscrie la sesiunea iunie-iulie 2026 în perioada 2-4 iunie.

Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen și marchează începutul oficial al procesului de certificare a competențelor și cunoștințelor dobândite pe parcursul anilor de liceu.

Când se încheie cursurile pentru elevii din anii terminali

După depunerea dosarelor, elevii din anii terminali vor încheia cursurile și vor intra în perioada dedicată pregătirii examenului național. Conform structurii anului școlar 2025-2026, ultima zi de școală pentru absolvenții de clasa a XII-a și pentru cei din clasa a XIII-a de la seral și cu frecvență redusă este 4 iunie 2026. Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul Bacalaureatului.

Evaluarea competențelor începe în luna iunie

Primele probe programate în cadrul Bacalaureatului 2026 sunt cele de evaluare a competențelor. Acestea se vor desfășura imediat după terminarea cursurilor și vor testa abilitățile de comunicare și competențele digitale ale candidaților. Potrivit calendarului oficial, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română va avea loc în perioada 8-10 iunie 2026.

Proba de comunicare orală în limba maternă este programată în zilele de 10 și 11 iunie, iar evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională se va desfășura între 11 și 12 iunie. Ultima etapă din această serie este evaluarea competențelor digitale, programată în intervalul 15-17 iunie 2026.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

Examenul scris va începe la sfârșitul lunii iunie și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni. Prima probă, cea la Limba și literatura română, este programată pentru 29 iunie 2026. O zi mai târziu, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului.

Proba la alegere a profilului și specializării va avea loc pe 2 iulie, iar examenul se va încheia pe 3 iulie cu proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026

Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie 2026. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Procedura de vizualizare și depunerea eventualelor cereri de reevaluare vor continua în perioada 8-9 iulie, iar soluționarea contestațiilor este programată pentru 9 și 10 iulie.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.

Cine poate participa la examenul de Bacalaureat

La examen se pot înscrie elevii aflați în ultimul an de liceu, inclusiv cei care urmează cursurile în sistem seral sau cu frecvență redusă. De asemenea, au dreptul să participe absolvenții din promoțiile anterioare care nu au reușit să promoveze examenul în sesiunile precedente.

Pot susține Bacalaureatul și candidații care au finalizat studiile în alte sisteme de învățământ, cu condiția recunoașterii și echivalării acestora în România, precum și a promovării eventualelor examene de diferență stabilite de autoritățile competente.

Unde se depun actele pentru înscriere

Procedura de înscriere diferă în funcție de categoria din care face parte candidatul. Elevii aflați în ultimul an de liceu vor depune documentele prin intermediul unității de învățământ la care studiază, dosarele fiind preluate de secretariatul instituției.

În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, înscrierea poate fi realizată fie la liceul pe care l-au absolvit, fie la unul dintre centrele desemnate de inspectoratele școlare, în funcție de organizarea stabilită pentru fiecare sesiune a examenului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avertizare meteo de furtuni.
1
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
2
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Dmitri Medvedev
3
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Nicusor Dan
5
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Evaluarea Națională la Matematică și Științele naturii. Foto Getty Images
Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiectele la Matematică și Științele naturii. Când află elevii notele finale
Evaluarea Națională, clasa a VI-a. Foto Getty Images
Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiecte la Limbă și comunicare. Când află elevii rezultatele finale
Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a. Foto Getty Images
Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a: Subiectele la Matematică și Științe ale naturii. Când află elevii rezultatele finale
Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a. Foto Getty Images
Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a: Subiecte la Limbă și comunicare. Când află elevii rezultatele finale
Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a. Foto Getty Images
Subiecte Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a: Elevii au susținut proba la Matematică și Explorarea mediului. Când se anunță notele
Recomandările redacţiei
Portavion
SUA au lansat noi atacuri în Iran, Teheranul susține că a lovit o...
Vladimir Putin indică în timpul unor exerciții militare
Europa se teme că Rusia va extinde războiul dincolo de Ucraina. Ce...
crima targu jiu
Triplă crimă în Târgu Jiu: O femeie și doi bărbați au fost găsiți...
ministrul educatiei
Mihai Dimian anunță că își va dona salariul de ministru, după...
Ultimele știri
„Avertisment solemn”. Armata chineză afirmă că a respins o fregată olandeză în Marea Chinei de Sud
Donald Trump anunţă că îl susţine pe prim-ministrul prooccidental Nikol Paşinian la alegerile din 7 iunie
Marco Rubio anunță că SUA „nu vor lăsa Ebola să intre în țară”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Gestul inimos pe care Ion Țiriac vrea să-l facă pentru Nadia Comăneci, dar este refuzat de stat: ”Zic că...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A adus preotul în vestiar și i-a...
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
Informații noi despre Mica Recalculare a pensiei și trecerea la PLV continuă? Ce trebuie să știe pensionarii
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...