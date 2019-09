Cât de greu este să deschizi o școală privată, când statul se opune. Oana Moraru: Nu se poate respecta un calendar definit de stat

Expertul educațional Oana Moraru acuză agenția din subordinea Ministerului Educației care se ocupă de acreditarea și autorizarea școlilor de abuz în serviciu. Fondator al unei școli private în Călărași, ea spune că a făcut toate demersurile pentru a deschide, din această toamnă, o școală privată și în București. ARACIP ar fi respins de patru ori punctul de vedere ISU care spunea că respectiva clădire nu are nevoie de aviz pentru că înainte a fost tot școală, iar construcția nu a suferit modificări.

Oana Moraru a dezvăluit cazul său, vineri, pe pagina de Facebook, iar duminică a fost invitata emisiunii „În fața ta”, de la Digi24.

„Am încercat să deschim, încă suntem în încercări, o școală primară Helikon în București, noi o avem pe cea de la Călărași, care a câștigat ceva renume. Am folosit-o ca pe o platformă despre care am vorbit oamenilor, povestind experiența noastră într-o comunitate simplă, despre ce poți să faci în educație într-un loc mic de la marginea țării și la invitația și insistența părinților am vrut să deschidem din toamna asta o școală primară Helikon în București. Pentru asta trebuie să mergi la o agenție care se ocupă de calitatea educației în România, entitatea îți evaluează dosarul, depui o documentație stufoasă, cu tot cu autorizările pe spațiu, de sănătate ale clădirii, după care procedura spune că îi aștepți în teren să te vadă dacă respecți aceste standarde formulate de ARACIP”, a povestit expertul în educație.

„Eu am depus dosarul un pic mai târziu, pentru că noi, întreprinzătorii, știm că nu putem respecta un calendar definit de statul român. Clădirile astea se iau, dar până câștigi sediu social pe ele, până o amenajezi ca să obții autorizațiile, celalaltă parte a statului român poate să te blocheze sau să te mai întârzie. Am depus un memoriu în care am solicitat cu întârziere să fim primiți, ne-au primit, pentru că asta e o practică a mai multor școli, am semnat contract, se plătește o taxă și am așteptat procedura de evaluare. Ne-au spus să așteptăm vizita în teren. La mai multe săptămâni după asta, timp în care am făcut investiții serioase, din moment ce am primit acel mail, că am încărcat tot ce era necesar în platformă, am considerat că suntem pe drumul cel bun și că pot să fac cealaltă parte a investiției, baza materială. E vorba de sume mari. Urma să vină inspecția, asta se întâmpla la începutul lui iulie, deci aveam la dispoziție șapte săptămâni să declanșeze o zi de inspecție, în urma căreia se face un proces verbal și se depune la Ministerul Educației autorizarea școlii prin ordin de ministru”, a adăugat Oana Moraru.

Ea a spus că în acest șapte săptămâni, în care a așteptat inspecția, „ei au irosit timpul pe o permanentă chestionare a documentului nostru pe o siguranță la incendiu. Era un punct de vedere emis de ISU cum că această clădire nu are nevoie de autorizare fiindcă ea este istoric școală și n-am adus niciodată modificări construcției”.

„Timp de aceste șapte săptămâni, venea răspuns că ISU menține punctul de vedere, pe care nu mi-l arătau, l-am obținut pe căi informale, ei tot îmi trimiteau mesaje că nu sunt bine și că trebuie să mă duc din nou la ISU, să le mai arăt o informare legat de destinația clădirii din 1990. Îmi trimiteau tot felul de chestionări legate de schimbarea de destinație a clădirii în timp, fără să-mi spună că au făcut și ei același lucru și ISU și-a menținut punctul de vedere către ei”, a subliniat Oana Moraru.

Urmăriți înregistrarea emisiunii cu Oana Moraru aici.

Redactor web: George Costiță