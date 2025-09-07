Live TV

Daniel David, apel la început de an școlar: Profesorii au datoria morală față de elevi, nemulțumirile nu pot bloca educația

Data publicării:
daniel david
Captură foto Guvernul României Facebook

Cu o zi înainte de începerea noului an școlar, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj către elevi, părinți și profesori. Oficialul subliniază că „școala este în primul rând a copiilor” și îi cheamă pe dascăli să-și onoreze datoria morală față de elevi, în ciuda protestelor și nemulțumirilor din sistem.

Ministrul Educației, Daniel David, a adresat duminică un mesaj public odată cu debutul noului an școlar, care începe luni, 8 septembrie.

„Când am început anul școlar 2025 - 2026, mesajul meu a fost anunțat și pus sub îndemnul «Per Aspera Ad Astra», pentru a comunica faptul că înțeleg și dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar și faptul că, dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor”, a spus ministrul.

Daniel David a vorbit și despre efectele protestelor sindicale din educație, recunoscând că acestea au stârnit întrebări și îngrijorări.

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora.”

Citește și: Haos la început de an școlar. Festivități anulate, proteste și apeluri la boicot. Ce se întâmplă cu elevii

Oficialul a reiterat că înțelege nemulțumirile cadrelor didactice, dar a subliniat că acestea nu trebuie să blocheze sistemul de educație.

„Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd și le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate –, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a afirmat ministrul Educației.

În încheiere, Daniel David a lansat un apel la unitate și colaborare.

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”, a transmis acesta.

