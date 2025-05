Evaluarea profesorilor ar putea fi făcută mai complex. Cine va analiza activitatea cadrelor didactice

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat luni că ia în calcul un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice, urmând să aibă consultări cu sindicatele şi cu colegii, sistem ce va porni de la câteva principii „care vor rezolva problemele”, unul dintre acestea fiind acela ca evaluarea să fie făcută şi de părinţi.

Daniel David a prezentat „Raportul de diagnostic al Educaţiei şi Cercetării din România. Realizările prezente şi implicaţii pentru noi reforme în domeniu (Raportul QX)”.

„Dacă ai dat concurs pe o perioadă determinată (...), de la un an la altul, tu poţi să-ţi menţii poziţia respectivă, cât este activă poziţia în unitatea şcolară, pe baza evaluării, pe care ţi-o face cine?! Unitatea şcolară. Şi o să gândim o metodologie-cadru, astfel încât evaluarea să nu fie numai făcută de profesori, să fie o evaluare complexă, în care să fie şi feedback-ul părinţilor, colegilor, de ce nu feedback-ul elevilor. Şi atunci, un om care ocupă o astfel de poziţie rămâne încă un an, dar pe baza evaluării pe care o face unitatea şcolară. Şi foarte important: dacă poziţia respectivă devine viabilă pentru ce numim astăzi titularizare, adică patru ani, să spunem, sau cinci ani, în zona de învăţământ primar, se transformă (...) într-o poziţie pe nedeterminat. Cred că este un lucru corect. Vedeţi, transformarea din determinat pe nedeterminat se face pe baza unei valori de calitate şi pe care o face cine?! Tocmai unitatea şcolară unde tu lucrezi şi care ştiu că, dacă nu eşti bun, nu are sens să-ţi dea de la an la an prelungire, pentru că la un moment dat se vor trezi cu tine pe perioadă nedeterminată acolo. Şi cred că este un mecanism elegant şi cinstit pentru oamenii care vor să intre în sistemul preuniversitar”, a declarat ministrul la prezentarea raportului.

Potrivit acestuia, locurile care nu sunt acoperite de către cei care au titlu de licenţiat în sistem evident că se scot la concurs în regim de suplinire pentru cei care la acel examen de licenţiere au luat între 5 şi 6,99.

„Şi, dacă nici aşa nu se ocupă, cum se întâmplă şi acum, se scot de către unitatea şcolară în regim de plată cu ora şi printr-o metodologie pe care o să o stabilim tot la nivel de minister, să asigurăm nişte standarde minimale şi acolo. Cred că este o situaţie elegantă, ţinând cont de faptul că avem nevoie de oameni în sistem (...), prin faptul că vrem să valorizăm oamenii buni care obţin note mari şi acum la examenul de titularizare sau la examenul de licenţiere, şi prin faptul că ducem decizia în final spre unitatea şcolară care îţi dă postul pe determinat sau pe nedeterminat”, a explicat Daniel David.

El nu exclude ca orele cu plată să nu mai fie bugetate.

„Sigur că ce este important, cum se întâmplă şi acum, vom spune foarte clar şcolilor: „să scoţi toate posturile, nu le ţii pentru plata cu ora, că dacă apar, după ce ne-ai spus că ai anunţat toate posturile, nu le mai bugetăm”. Deci, e un lucru foarte important prin care cumva ne asigurăm că unităţile şcolare vor anunţa toate posturile disponibile. Este un sistem pe care îl gândim, astea sunt principiile, detalierea şi implementarea operaţională o să o discutăm, inclusiv cu sindicatele, cu colegii din sistem şi cu alţi specialişti interesaţi, dar pornind de la aceste principii care eu cred că rezolvă problemele pe care le avem în acest moment în sistem”, a transmis ministrul Educaţiei.

