Bolojan, după incidentul de la Galați: „Situația este inacceptabilă. România trebuie să-și consolideze apărarea”

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ilie Bolojan a reacționat după incidentul produs în noaptea de joi spre vineri la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Premierul interimar a calificat situația drept „inacceptabilă” și a cerut accelerarea măsurilor pentru consolidarea apărării României.

„În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane”, a transmis Ilie Bolojan, vineri pe Facebook.

Șeful interimar al ExecutivuluI a precizat că a fost în contact cu ministrul Apărării și că au fost luate măsuri pentru protejarea populației și informarea aliaților României.

„Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a condamnat ferm acțiunile Rusiei și a cerut încetarea imediată a acestora.

„Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora”, a scris liderul PNL.

În mesajul său, Bolojan a vorbit și despre necesitatea accelerării programelor de înzestrare militară, susținând că răspunsul autorităților române a fost limitat de actualul nivel de dotare.

„Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă”, a precizat acesta.

Premierul interimar a adăugat că întărirea securității naționale trebuie să rămână principala prioritate a autorităților.

„Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre”, a concluzionat Ilie Bolojan.

