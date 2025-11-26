Elevii vor primi mai puține teme pentru acasă. Ministerul Educației vrea ca cei din clasele primare să își ocupe cel mult o oră pe zi cu temele. Timpul s-ar dubla pentru elevii de liceu. „Teme puține înseamnă evoluție mai lentă”, sunt de părere, însă, mulți dintre profesori. De cealaltă parte a catedrei, și copiii sunt conștienți că, dacă nu acordă timp suficient pentru studiu, nu vor avea rezultate notabile.

Elevii, părinții și chiar unii profesori au tras semnale de alarmă că se dau prea multe teme pentru acasă și copiii petrec, după școală, prea mult timp cu ochii în manuale și caiete. Ministerul Educației propune, acum, un proiect de ordin în care limitează ponderea temelor. Astfel, la clasa pregătitoare nu se mai dau teme pentru acasă, iar la ciclul primar timpul pentru teme să fie de cel mult o oră.

„În clasa I și a II-a temele într-o oră se pot face. Pe măsură ce trecem în clasa a 3-a sau a 4-a, un pic timpul poate să crească. Avem nevoie de mai mult, mai ales că părinții doresc și performanță, iar performanța nu se face din exercițiile de bază”, e de părere Elena Ailincăi, învățătoare.

Întrebată cât timp îi ia să-și facă temele, o elevă răspunde: „Maxim o oră jumate. Chiar îmi place să fac teme. Mi-ar plăcea să am mai multe, pentru că îmi place să învăț.”

„Maxim două ore să învăț la tot, să fac și tema la engleză”, spune un alt elev.

„Mi-aduc aminte de temele pe care le făceam în clasa a II-a, a III-a, fac comparație cu copilul pe care îl am în clasa a III-a și nu făceam o oră, făceam mai mult. Cu părinții, poate singur... După mine, zic că ar fi cam puțin”, spune un părinte.

„Undeva la vreo 4 ore cred că stă (n.red. să facă teme). Sunt niște exerciții, să zic, mai dificile”, spune un alt părinte.

Potrivit proiectului, la gimnaziu și liceu, timpul de lucru acasă nu ar trebui să depășească două ore. Elevii înțeleg, însă, necesitatea muncii suplimentare.

„Oricărui copil i s-ar părea mai bine să fie mai puțin, dar până la urmă, pentru a obține anumite rezultate și pentru a te ridica la un anumit standard trebuie să lucrezi destul de mult”, e de părere Mario, elev în clasa a XII-a.

„Sunt zile în care stau câte două ore doar pentru temele de la liceu și alte 3-4 ore, în funcție de cum mă simt, pentru a învăța. După prima săptămână de clasa a XII-a am zis: 'Gata, nu mai vreau!', dar văd că rezist”, mărturisește Alexandra.

„Teme puține înseamnă evoluție mai lentă. Două ore pe zi mi se pare puțin pentru teme”, consideră Mihaela Roşca, profesoară de limba română.

De asemenea, dirigintele și directorul școlii au obligația să verifice dacă aceste reguli se respectă. Modul în care se va face acest lucru este încă neclar.

„Aș solicita ministerului și o modalitate prin care aș putea să monitorizez modul în care se acordă teme, în fiecare zi , de către cei peste 70 de profesori pe care îi am în școală. Eu am încercat să găsesc o soluție și n-am găsit-o”, spune directoarea Colegiului Național „Costache Negri” din Galați, Andra Ionescu.

Tema obligatorie va avea un nivel mediu de dificultate, iar cea suplimentară va fi facultativă. Temele de vacanță vor fi opționale și deci elevii nu vor avea obligația să le facă. Proiectul este, momentan, în consultare publică, după care va fi publicat în Monitorul Oficial.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia