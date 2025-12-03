Două tinere din Iași, profesoare de matematică, au găsit o metodă inedită de a capta atenția elevilor pentru cea mai complicată materie din programa școlară. Postează pe platformele sociale lecții și rezolvări ale exercițiilor dificile. Astfel, tinerii interesați pot face gratuit meditații pe platforme, unde oricum petrec timp pentru divertisment. Sunt atrași de explicații, dar și de prezentare. Unele postări au chiar și câteva milioane de vizualizări.

Loredana predă matematică de 7 ani, dar altfel. Pe rețelele sociale are o comunitate de aproximativ 200.000 de următori pentru care postează filmulețe cu exerciții, mai ales pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

„Postez și exerciții simple, unde încerc să îi fac pe copii să le placă mai mult matematica. Spre exemplu, cât este 9:3×3. Și acolo se ceartă ei - ba este un rezultat, ba alt rezultat. Întâi se face împărțirea și apoi înmulțirea”, explică Loredana Pălănceanu, profesoară de matematică în Iași.

Îmbină moda cu matematica și reușește să mențină, astfel, atenția cel mici și nu numai.

„Scopul meu este să creez un cadru vizual pozitiv și, de aceea, îmi aleg și ținutele elegante și extravagante. Am încercat să creez din mediul online un spațiu plăcut de învățare, să venim și noi, profesorii, cu ceva motivant și plăcut”, povestește Loredana.

Are clipuri care au ajuns și la trei milioane de vizualizări.

Doroteea este tot profesoară de matematică în Iași. Are, la rândul ei, propria comunitate online.

„Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă lecție împreună. Astăzi, vă propun să lucrăm ceva la algebră” - așa își întâmpină Doroteea Silion elevii la lecțiile online.

Pe tinerii care o urmăresc încearcă să îi facă să înțeleagă că matematica nu e doar un obiect de studiu și că îi va ajuta mereu în viața de zi cu zi.

„Matematica este peste tot. Este la magazin când sunt procentele, scumpirile, ieftinirile. Avem, de exemplu, și la geometria 3D, care este cea mai complicată pentru mulți elevi, nu reușesc să vadă anumite unghiuri, anumite linii. Eu mereu le spun să-și imagineze că în casa lor trasează o diagonală”, spune Doroteea Silion, profesoară de matematică.

A început să posteze din dorința de a da o mână de ajutor, chiar acolo unde tinerii petrec cel mai mult timp - pe rețelele sociale.

„Cred că este un lucru foarte, foarte util acesta, să aducem puțină educație sau conținut educațional în mediul unde ei petrec deja timp și să nu fie doar conținut de divertisment”, e de părere Doroteea.

A strâns aproximativ 20.000 de urmăritori interesați de lecții de matematică pe rețelele sociale.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia