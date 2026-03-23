Moscova vrea să folosească inteligența artificială pentru a impune un control absolut asupra postărilor rușior de pe rețelele sociale

În Rusia este necesar să se instituie un control asupra rețelelor sociale cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), pentru a identifica rapid conținutul „radical” și „extremist”, precum și „îndemnurile la activități distructive”, a declarat generalul-locotenent al Ministerului Afacerilor Interne, Iurii Jdanov, într-un interviu acordat ziarului „Rossiskaia Gazeta”.

Potrivit acestuia, în această privință trebuie „să ne orientăm spre China, unde IA nu numai că elimină conținutul „interzis” de pe rețelele sociale, dar și impune platformelor să raporteze infractorii către organele de aplicare a legii”.

Datorită acestei abordări, pe rețelele sociale chineze nu sunt permise „denaturarea răuvoitoare a fenomenelor sociale”, „exagerarea selectivă a cazurilor negative”, declarațiile critice și pesimiste, precum și „orice replici care provoacă panică”, a subliniat Jdanov. El a adăugat că este necesară implementarea IA în sistemul de monitorizare a rețelelor sociale din Rusia din cauza „amenințărilor de răspândire a conținutului radical anti-rus”. De asemenea, potrivit acestuia, aceasta reprezintă o „nevoie actuală” în contextul actualei penurii de personal din cadrul organelor de aplicare a legii.

La sfârșitul lunii ianuarie, Dmitri Gribkov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că dispozitivele mobile, serviciile de e-mail și alte tehnologii IT occidentale sunt utilizate pentru a exercita o „influență informatică distructivă” asupra țării. Aceste „amenințări”, potrivit lui, vor fi reflectate în noua versiune a Doctrinei de securitate informațională, care prevede întărirea controlului asupra spațiului digital în toate etapele — de la crearea până la exploatarea sistemelor, inclusiv soluțiile bazate pe IA.

Până la aceasta, autoritățile ruse începuseră deja să întărească controlul asupra internetului, studiind experiența Chinei, care trăiește în spatele „marelui firewall”, și a Iranului, unde internetul este oprit regulat ca răspuns la protestele populației, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situația. Potrivit acestora, oficialilor li s-a dat ordinul de a găsi o modalitate de a bloca segmente extinse ale internetului, atât mobil, cât și prin cablu, începând în același timp să monitorizeze comunicațiile online ale rușilor.

Ministerul de Interne a recomandat anterior cetățenilor să nu împărtășească informații personale și opiniile lor în chat-uri, grupuri și forumuri deschise. Centrul de presă al ministerului a explicat această preocupare prin amenințarea reprezentată de persoane străine, care implică oamenii în activități ilegale și caută adesea utilizatori cu o „poziție activă în viață”.

Top Citite
orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
Te-ar putea interesa și:
copil care sta pe telefon
Accesul minorilor la rețele sociale: Două treimi dintre români sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime legale (sondaj Inscop)
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Google a început să rescrie titlurile știrilor, cu ajutorul inteligenței artificiale
donald trump
Administrația Trump vrea o politică națională unică pentru Inteligența Artificială în SUA
Desperate guy staring at phone screen in misery symbolizing toxic social media overuse. Obsession and excessive information affecting the mental health, anxiety and depression. Camera B.
TikTok, în topul rețelelor sociale care dezinformează despre sănătatea mintală – studiu. Reacția platformei
v putin sta la birou, telefoane in spate, press papier in fata lui
„Putin personal s-a temut”. Cum a preluat Kremlinul metodele Iranului după ce a văzut ce a pățit Khamenei
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele...
radu miruta foto gov ro
România poate trimite militari care să ajute la deblocarea Strâmtorii...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„L-ați văzut pe Bolojan cum era ca peștele în apă la Congresul USR?”...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Armata Iranului, mesaj pentru Trump: „Ești concediat!” Anunț surpriză al președintelui SUA
Donald Trump, omagiu la moartea lui Chuck Norris. „Nu-ţi venea să te pui cu el”
Bursele europene au revenit pe creștere după ce Trump a amânat loviturile asupra Iranului. Analist: „Reacțiile sunt emoționale”
Citește mai multe
