Moscova vrea să folosească inteligența artificială pentru a impune un control absolut asupra postărilor rușior de pe rețelele sociale

În Rusia este necesar să se instituie un control asupra rețelelor sociale cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), pentru a identifica rapid conținutul „radical” și „extremist”, precum și „îndemnurile la activități distructive”, a declarat generalul-locotenent al Ministerului Afacerilor Interne, Iurii Jdanov, într-un interviu acordat ziarului „Rossiskaia Gazeta”.

Potrivit acestuia, în această privință trebuie „să ne orientăm spre China, unde IA nu numai că elimină conținutul „interzis” de pe rețelele sociale, dar și impune platformelor să raporteze infractorii către organele de aplicare a legii”.

Datorită acestei abordări, pe rețelele sociale chineze nu sunt permise „denaturarea răuvoitoare a fenomenelor sociale”, „exagerarea selectivă a cazurilor negative”, declarațiile critice și pesimiste, precum și „orice replici care provoacă panică”, a subliniat Jdanov. El a adăugat că este necesară implementarea IA în sistemul de monitorizare a rețelelor sociale din Rusia din cauza „amenințărilor de răspândire a conținutului radical anti-rus”. De asemenea, potrivit acestuia, aceasta reprezintă o „nevoie actuală” în contextul actualei penurii de personal din cadrul organelor de aplicare a legii.

La sfârșitul lunii ianuarie, Dmitri Gribkov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că dispozitivele mobile, serviciile de e-mail și alte tehnologii IT occidentale sunt utilizate pentru a exercita o „influență informatică distructivă” asupra țării. Aceste „amenințări”, potrivit lui, vor fi reflectate în noua versiune a Doctrinei de securitate informațională, care prevede întărirea controlului asupra spațiului digital în toate etapele — de la crearea până la exploatarea sistemelor, inclusiv soluțiile bazate pe IA.

Până la aceasta, autoritățile ruse începuseră deja să întărească controlul asupra internetului, studiind experiența Chinei, care trăiește în spatele „marelui firewall”, și a Iranului, unde internetul este oprit regulat ca răspuns la protestele populației, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situația. Potrivit acestora, oficialilor li s-a dat ordinul de a găsi o modalitate de a bloca segmente extinse ale internetului, atât mobil, cât și prin cablu, începând în același timp să monitorizeze comunicațiile online ale rușilor.

Ministerul de Interne a recomandat anterior cetățenilor să nu împărtășească informații personale și opiniile lor în chat-uri, grupuri și forumuri deschise. Centrul de presă al ministerului a explicat această preocupare prin amenințarea reprezentată de persoane străine, care implică oamenii în activități ilegale și caută adesea utilizatori cu o „poziție activă în viață”.

Editor : A.R.