Live TV

Ministrul Educației vrea mai mulți specialiști pentru sănătatea psihologică în școli

Data publicării:
Daniel David, ministrul Educației.
Daniel David, ministrul Educației. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că școlile au nevoie de mai mulți consilieri și specialiști care să se ocupe de sănătatea psihologică și emoțională a elevilor, alături de componenta curriculară deja existentă.

Ministrul EducaţieI, Daniel David, a afirmat, marţi, că este important să fie angajaţi specialişti care să se ocupe de evaluarea şi asigurarea a ceea ce înseamnă sănătate psihologică, sănătate emoţională în şcoli.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este că mă bucur că avem rezultatele acestui studiu, un studiu care arată un parteneriat între Comisia Europeană, care susţine acest demers, UNICEF, care întotdeauna are demersuri care sunt sistematic relevante şi riguroase, şi, sigur, Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca beneficiar. Pentru noi este foarte important ca politicile pe care le facem cât putem să fie ghidate de date, să fie politici bazate pe date, iar astfel de studii ne ajută să ne îndeplinim acest obiectiv”, a afirmat Daniel David, marţi, la conferinţa internaţională TAIEX dedicată prezentării reformelor educaţionale implementate cu sprijinul Instrumentului de Suport Tehnic (TSI) al Comisiei Europene.

El a precizat că în trunchiul comun există o componentă care se numeşte „consiliere şi orientare”, dar elementul legat de bunăstare mentală este important și în noul curriculum pentru învățământul liceal.

„Aş ţine doar să spun că elementul legat de well being sau de bunăstare, cum vrem să traducem, este important atât pentru curriculum, noi avem în trunchiul comun, să nu uităm, o componentă care se numeşte «consiliere şi orientare» şi, de asemenea, în noul curriculum la care am lucrat pentru învăţământul liceal avem discipline opţionale care ţintesc astfel de teme, precum autocunoaştere şi reglare psihologică, stil de viaţă sănătos”, a transmis ministrul Educaţiei.

Ministrul a adăugat că trrebuie stimulată angajarea de specialiști și consilieri care se ocupă cu asigurarea a ceea ce înseamnă sănătate psihologică.

„Dar dincolo de componenta legată de curriculum, este la fel de important să stimulăm angajarea de specialişti, consilieri care se ocupă cu evaluarea şi asigurarea a ceea ce înseamnă sănătate psihologică, sănătate emoţională în şcoli. Iar pentru a putea face bine aceste lucruri avem nevoie de diagnostic, de elemente iniţiale, iar acest studiu reprezintă un pas fundamental în această direcţie”, a afirmat Daniel David.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polițe RCA de la 1 iulie 2025. Foto Profi Media Images
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea...
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general: România- ţinta unor campanii cu atacuri...
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj...
Ultimele știri
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”
Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD”
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
senat 2
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă la vot de Senat
daniel david face declaratii la guvern
Cum s-a apărat Daniel David în fața moțiunii AUR: „Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”
daniel david in fata ta
Daniel David: „În discuțiile cu sindicatele, aproape toți mi-au refuzat premisa că suntem în criză”. Ce spune ministrul despre demisie
femeie trista, laptop
Salvarea umanității sau distrugerea ei? Impactul chatboturilor asupra sănătății mintale, semnal de alarmă pentru viitorul AI
ID296417_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce nu și-a numit Nicușor Dan consilieri: „Am avut trei obiective, le-am atins”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025
Digi FM
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”