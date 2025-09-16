Ministrul Educației vrea mai mulți specialiști pentru sănătatea psihologică în școli

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că școlile au nevoie de mai mulți consilieri și specialiști care să se ocupe de sănătatea psihologică și emoțională a elevilor, alături de componenta curriculară deja existentă.

Ministrul EducaţieI, Daniel David, a afirmat, marţi, că este important să fie angajaţi specialişti care să se ocupe de evaluarea şi asigurarea a ceea ce înseamnă sănătate psihologică, sănătate emoţională în şcoli.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este că mă bucur că avem rezultatele acestui studiu, un studiu care arată un parteneriat între Comisia Europeană, care susţine acest demers, UNICEF, care întotdeauna are demersuri care sunt sistematic relevante şi riguroase, şi, sigur, Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca beneficiar. Pentru noi este foarte important ca politicile pe care le facem cât putem să fie ghidate de date, să fie politici bazate pe date, iar astfel de studii ne ajută să ne îndeplinim acest obiectiv”, a afirmat Daniel David, marţi, la conferinţa internaţională TAIEX dedicată prezentării reformelor educaţionale implementate cu sprijinul Instrumentului de Suport Tehnic (TSI) al Comisiei Europene.

El a precizat că în trunchiul comun există o componentă care se numeşte „consiliere şi orientare”, dar elementul legat de bunăstare mentală este important și în noul curriculum pentru învățământul liceal.

„Aş ţine doar să spun că elementul legat de well being sau de bunăstare, cum vrem să traducem, este important atât pentru curriculum, noi avem în trunchiul comun, să nu uităm, o componentă care se numeşte «consiliere şi orientare» şi, de asemenea, în noul curriculum la care am lucrat pentru învăţământul liceal avem discipline opţionale care ţintesc astfel de teme, precum autocunoaştere şi reglare psihologică, stil de viaţă sănătos”, a transmis ministrul Educaţiei.

Ministrul a adăugat că trrebuie stimulată angajarea de specialiști și consilieri care se ocupă cu asigurarea a ceea ce înseamnă sănătate psihologică.

„Dar dincolo de componenta legată de curriculum, este la fel de important să stimulăm angajarea de specialişti, consilieri care se ocupă cu evaluarea şi asigurarea a ceea ce înseamnă sănătate psihologică, sănătate emoţională în şcoli. Iar pentru a putea face bine aceste lucruri avem nevoie de diagnostic, de elemente iniţiale, iar acest studiu reprezintă un pas fundamental în această direcţie”, a afirmat Daniel David.

Editor : M.I.