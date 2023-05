Sindicatele au refuzat oferta Guvernului. Greva din școli continuă

Sindicaliștii din Educație au anunțat continuarea grevei generale a profesorilor, respingând astfel ultima ofertă, de majorare salarială, înaintată de Guvern. Executivul le-a propus cadrelor didactice și personalului nedidactic o creștere salarială de 1000 de lei brut, respectiv 400 de lei brut, urmată de o majorare a salariilor etapizată în următorii trei ani, prin viitoarea lege a salarizării.

Guvernul le-a propus liderilor sindicali o majorare de 1000 de lei brut la salariile profesorilor, respectiv 400 de lei brut la cele ale personalului nedidactic, plus încadrarea salariului unui profesor debutant cu salariul mediu brut pe economie.

„Majorarea cu 1.000 de lei este un avans, iar începând din ianuarie 2024 această creștere să se realizeze etapizat în maxim trei ani de zile, cu o creștere anul viitor de 40% din suma rămăsă ca diferență din grila actuală și grila viitoare”, a spus premierul Nicolae Ciucă în deschiderea ședinței de Guvern de miercuri.

Executivul anunța că ordonanța de urgență cu măsurile anunțate urma să fie adoptată vineri, de 1 iunie.

Ofertele Guvernului pentru profesori

Inițial, după ce profesorii au cerut o majorare a salariilor cu 25% până la noua lege a salarizării, Executivul a oferit 2.500 de lei cadrelor didactice și 1.000 de lei personalului nedidactic în două tranșe până la finalul anului.

Ulterior, a doua ofertă a Guvernului a fost acordarea a două sume, de 2.000 de lei fiecare, în tranșe diferite - iunie și octombrie. Practic, Executivul a adăugat 1.500 de lei în plus față de oferta anterioară:

„Pentru personalul didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și didactic auxiliar) prime pentru susținerea carierei didactice 2.000 de lei net suma forfetară, primită pe data de 5 iunie și 2.000 lei net, primiți pe data de 5 octombrie, din care 30% (600 lei) garantat suma forfetară - pentru diferența de 70% (1.400 lei pentru achiziție de laptopuri, tablete, cărți, materiale didactice, cu documente justificative pentru decont pana la încheierea proiectelor europene pe finanțare PNNR). Facem precizarea ca cei 2.000 lei din octombrie se vor acorda, în fiecare an, pana in anul 2027”, a transmis Guvernul. Executivul a mai precizat că în cazul cadrelor nedidactice urma să aibă loc o majorare de 8-9% a salariilor și să primească, de asemenea, prime de câte 500 de lei net, în luna iunie și 1.000 de lei net în luna octombrie, „din care 30% suma forfetară și 70% pentru cursuri de igienă și altele asemenea”. Potrivit Guvernului, și acești 1.000 lei din octombrie s-ar fi acordat, în fiecare an, până în anul 2027. De asemenea, profesorilor li se promisese și încheierea unui acord cu cele două partide de guvernământ, PSD și PNL, care să cuprindă toate aspectele din viitoarea lege a salarizării, Educația fiind prioritate și pornind de la principiul că salariul debutantului este la nivelul salariului mediu brut pe economie.

Editor : A.C.