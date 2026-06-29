Rezultate la Evaluarea Națională 2026: Când se afișează primele note și ce etape trebuie să respecte elevii

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate de Ministerul Educației pe 1 iulie, conform calendarului oficial. După afișarea acestora, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 8 iulie. Ulterior, absolvenții de gimnaziu vor intra în etapa admiterii la liceu, care începe cu completarea fișelor de opțiuni pentru repartizarea computerizată.

Publicarea rezultatelor finale încheie oficial examenul de Evaluare Națională, însă nu și demersurile pe care absolvenții trebuie să le parcurgă

Când se afișează rezultatele inițiale la Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate miercuri, 1 iulie, până la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și online, în format anonimizat, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului.

Rezultatele afișate în această etapă sunt cele inițiale, înainte de soluționarea contestațiilor, și constituie primul reper pentru absolvenții clasei a VIII-a înaintea admiterii la liceu.

Ministerul Educației a păstrat și în acest an procedura prin care elevii pot consulta lucrările înainte de a decide dacă solicită recorectarea acestora, măsură introdusă pentru a oferi mai multă transparență procesului de evaluare. Vizualizarea lucrărilor nu echivalează însă cu depunerea unei contestații și nu obligă candidatul să solicite reevaluarea lucrării.

Ce urmează după afișarea rezultatelor: Cum se depun contestațiile

După publicarea rezultatelor începe etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor. Pe 1 iulie, în intervalul 14:00-18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie, elevii pot solicita consultarea lucrării și pot cere reevaluarea acesteia dacă apreciază că punctajul acordat nu reflectă corect răspunsurile oferite.

Cererea poate fi depusă la centrul de examen sau transmisă prin modalitățile stabilite de inspectoratele școlare. În cazul candidaților minori, documentul trebuie semnat și de părinte sau de reprezentantul legal.

Prin formularea unei contestații, lucrarea este reevaluată de alți profesori decât cei care au acordat nota inițială. Punctajul rezultat în urma acestei proceduri devine definitiv, chiar dacă este mai mare sau mai mic decât cel obținut la prima evaluare. Astfel, nota poate fi modificată atât în sensul majorării, cât și al diminuării, fără posibilitatea revenirii la rezultatul inițial.

Când se afișează rezultatele finale

După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor, desfășurat în perioada 4-7 iulie, Ministerul Educației va publica rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 pe 8 iulie. Acestea devin definitive și stau la baza întregului proces de admitere în învățământul liceal. Odată afișate, notele nu mai pot fi modificate prin nicio altă procedură, iar media obținută va fi utilizată la repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a.

Ce urmează după publicarea rezultatelor finale

După încheierea Evaluării Naționale, absolvenții clasei a VIII-a intră în etapa admiterii la liceu. Împreună cu părinții și profesorii diriginți, aceștia vor completa fișele cu opțiunile pentru specializările și unitățile de învățământ pe care doresc să le urmeze.

Repartizarea în clasa a IX-a se realizează computerizat, în funcție de media de admitere și de ordinea opțiunilor înscrise de fiecare candidat. Din acest motiv, specialiștii în educație recomandă completarea atentă a fișei și includerea unui număr suficient de variante, pentru a crește șansele de repartizare la profilul și liceul dorite.

Media obținută la Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu de admitere, în timp ce mediile din gimnaziu sunt luate în calcul doar în cazurile de departajare prevăzute de metodologia Ministerului Educației. Astfel, rezultatul examenului are un rol decisiv în stabilirea unității de învățământ în care fiecare absolvent își va continua studiile.

Pentru mii de elevi, afișarea rezultatelor finale marchează nu doar încheierea examenului de Evaluare Națională, ci și începutul unui nou parcurs educațional. Următoarea etapă, admiterea la liceu, va stabili locul în care își vor desfășura studiile în următorii patru ani.

Editor : C.S.