Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

Din cauza numărului mare de persoane implicate, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

La intervenţie au participat cinci echipaje ale IPJ Brăila, un echipaj al Jandarmeriei şi patru echipaje SMURD sosite din Galaţi.

Toate cele 24 de persoane aflate în autobuz au fost evacuate în siguranţă şi evaluate medical.

Între timp, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat, au anunţat reprezentanţii ISU.

Doi dintre pasageri, conştienţi şi cooperanţi, vor fi transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare, acuzând dureri lombare, au precizat autorităţile.

Pentru preluarea celorlalţi călători şi continuarea deplasării către destinaţie, la locul intervenţiei se îndreaptă două microbuze şi un autobuz trimise de la Vama Giurgiuleşti.

ISU Brăila, a transmis că în autobuz se aflau 24 de persoane de cetăţenie ucraineană - 14 nu au necesitat ingrijiri medicale, 7 au primit îngrijiri medicale, iar 3 dintre acestea sunt evaluate de echipajele medicale prezente la fata locului.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pe DN 2S Brăila-Galaţi, în apropierea municipiului Brăila, judeţul Brăila, un autocar în care se aflau 24 de persoane a pătruns în sensul giratoriu, a părăsit carosabilul şi a pătruns într-un şanţ”, anunţă Centrul Infotrafic.

Sursa citată a precizat că traficul rutier este oprit pentru a permite intervenţia echipajelor specializate şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 23:00.

ISU Brăila a intervenit, duminică seară, la un accident rutier produs pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz a ieşit în afara şoselei.

La faţa locului au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.

Editor : A.C.