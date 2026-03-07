Live TV

Accident cu un mort și 3 răniți la Pitești. Șoferul care a provocat accidentul băuse alcool și a fugit, dar a fost prins de polițiști

Data publicării:
politia masina noaptea 2
Foto: Poliția Română

Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, sâmbătă seară, în municipiul Piteşti. Şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit, fiind prins însă de poliţişti, care au stabilit că acesta avea o concentraţie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Accidentul a avut loc, sâmbătă seară, în cartierul Trivale din Piteşti, fiind implicate două autoturisme.

Acolo au fost trimise două echipaje de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD (de prim ajutor şi de terapie intensivă mobilă) de la ISU şi două ambulanţe SAJ.

„Echipajele operative au identificat patru victime, dintre care două încarcerate. Din nefericire, pentru una dintre persoanele încarcerate nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată”, a transmis ISU Argeş, citat de News.ro.

Persoana care a decedat este un bărbat. Celelalte trei persoane au fost transportate la spital.

„Totodată se pare că şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit de la locul faptei, fiind depistat în scurt timp de poliţişti, la acest moment fiind în custodia acestora, în vederea luării măsurilor legale. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat că şoferul depistat de poliţişti ar fi avut o alcoolemie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat”, a precizat IPJ Argeş.

