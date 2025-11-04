Un accident a avut loc marți, în cartierul Drumul Taberei din București, între un tramvai şi un autobuz. Opt persoane au fost rănite.

ACTUALIZARE 11:06 Circulația liniei de tramvai 41 este blocată.

„STB informează că astăzi, 04.11.2025, un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiţei. În urma impactului, mai mulţi călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la faţa locului de către echipaje SMURD”, precizează oficialii STB, conform News.ro.

În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate.

„A fost înfiinţată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piaţa Presei şi Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident şi a demarat de urgenţă o anchetă internă”, a mai precizat compania.

În paralel, Poliţia Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Știrea inițială:

„În urmă cu scurt timp s-a produs un accident rutier între un tramvai şi un autobuz STB, str. Braşov intersecţie cu Drumul Taberei”, anunţă, marţi, ISU Bucureşti-Ilvov.

În urma evaluării SMURD, sunt 8 victime , toate conştiente, dintre care 7 doresc transport la spital. „În urma evaluării medicale sunt transportate la spital 7 victime conștiente, cooperante, astfel: două la Spitalul Clinic de Urgență București; patru la Spitalul Universitar de Urgență București; una la Spitalul Militar Central”, arată sursa citată.

„Nu sunt persoane încarcerate. Au fost alertate 1 autospecială de stingere, 3 SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple”, a mai transmis sursa citată.

