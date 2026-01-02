Live TV

Video Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi schiori în zona Bâlea Lac. Recomandările Salvamont

Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș. Foto: Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu/ Facebook
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată vineri în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, după ce doi schiori au provocat accidental desprinderea masei de zăpadă. Salvatorii montani fac apel la prudență și respectarea regulilor de siguranță.

Avalanșă în Munții Făgăraș

Potrivit unui comunicat transmis de Salvamont Sibiu, incidentul s-a produs într-o zonă cunoscută pentru riscul ridicat de avalanșă.

„În cursul zilei de astăzi, în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea «Balcoane»”, a transmis serviciul public județean Salvamont Sibiu.

Salvatorii montani precizează că avalanșa a avut o desfășurare extinsă pe versant.

„Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac”, se arată în comunicat.

Cei doi schiori au reușit să se salveze la timp.

„Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță”, mai precizează Salvamont Sibiu.

Recomandările Salvamont

În contextul riscului crescut de avalanșă, salvatorii montani fac apel la prudență și respectarea regulilor de siguranță în zona montană:

  • Verificați buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană;
  • Evitați practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanșă este ridicat;
  • Respectați traseele marcate și indicațiile salvatorilor montani.
  • De asemenea, aceștia subliniază că situația este atent monitorizată.

„Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș”, se mai arată în comunicat.

