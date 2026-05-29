Un bărbat din Făgăraş, judeţul Braşov, a pierdut peste 25.000 de euro şi alte bunuri, după ce a uitat portbagajul maşinii deschis, iar geanta i-a căzut, din mers, fiind găsită de o persoană. În mai puţin de o oră, poliţiştii au reuşit să recupereze banii şi celelalte bunuri.

Intervenţia poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş a avut loc joi, când un localnic a anunţat că a pierdut o geantă în care se aflau peste 25.000 de euro şi alte bunuri de valoare.

"Incidentul s-a petrecut la data de 28 mai a.c., în jurul prânzului, când poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat, de 68 de ani, din municipiul Făgăraş, care le-a relatat faptul că, în timpul unei deplasări cu autoturismul, din portbagajul acestuia ar fi căzut o geantă, în care se aflau sume importante de bani, un laptop şi alte bunuri personale. Imediat după primirea sesizării, poliţiştii au constituit o echipă operativă şi au făcut verificări specifice pentru identificarea persoanei care a găsit bunurile şi recuperarea prejudiciului", informează, vineri, Poliţia judeţeană Braşov.

Potrivit sursei citate, bărbatul nu a observat că a uitat deschis portbagajul autoturismului, iar geanta a căzut pe carosabil.

În mai puţin de 40 de minute de la momentul sesizării, a fost identificat un bărbat din municipiul Făgăraş, care intrase în posesia bunurilor, arată Poliţia. Întreaga sumă de bani şi toate bunurile aflate în bagaj au fost recuperate şi restituite proprietarului.

