Foto Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe în țară. Zonele vizate

FOTO. Inquam Photos / Casian Mitu

Hidrologii au emis, marţi, un cod galben de inundaţii, valabil de la ora 12:00 la ora 24:00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării. Potrivit hidrologilor, în acest interval sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării. 

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A) anunţă că, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, a emis un cod galben de inundaţii valabil marţi, 9 septembrie, între orele 12:00 şi 24:00. 

Astfel, vor fi afectate râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureş, Suceava, Neamţ şi Bacău, unde sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. 

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, precizează hidrologii. 

În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării. 

De asemenea, este recomandată respectarea instrucţiunilor autorităţilor locale şi urmărirea permanentă a comunicatelor oficiale.

