În centrul scandalului în care două femei s-au bătut în fața unui hotel din Timișoara ar fi un creator de conținut de pe TikTok, anchetat în trecut în dosarul influencerilor lui Călin Georgescu.

Conflictul ar fi avut loc pe fondul unei presupuse infidelități. Incidentul s-a petrecut în fața unui hotel. Victima, o femeie de 35 de ani, tocmai ieșise din clădire când a fost abordată de două tinere.

Agresoarea, în vârstă de 27 de ani, a așteptat-o și când a văzut-o, s-a repezit asupra ei. A pus-o la pământ și a lovit-o cu pumnii.

Întreaga scenă a fost filmată de o prietenă a femeii, care, potrivit polițiștilor, este acuzată acum de complicitate.

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid, faptele fiind comise cu sprijinul celeilalte persoane, iar în aceeași împrejurare i-ar fi fost sustras și telefonul mobil”.

Un bărbat, aflat întâmplător în zonă, a intervenit și a reușit să oprească atacul. Victima a scăpat fără leziuni grave.

După ce imaginile au devenit publice, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale au deschis un dosar penal din oficiu.

Anchetatorii au reținut cele două tinere: iubita bărbatului și complicea sa, pentru 24 de ore. Ele sunt cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe, complicitate la loviri și alte violențe, dar și furt.

Surse din anchetă confirmă pentru Digi24 că, în centrul scandalului amoros, ar fi creatorul de conținut de pe TikTok, Alin Borcan. Este anchetat în dosarul influencerilor lui Călin Georgescu.

Editor : A.C.