Deshumări după șase decenii de căutări

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a început investigațiile arheologice în Cimitirul Pomenirea din Arad. Acţiunea, supravegheată de un procuror al Parchetului Militar Timișoara, îşi propune căutarea, deshumarea și recuperarea rămășițelor pamântești a 10 persoane, care au fost executate la 1 septembrie 1958 în urma unei condamnări penale pentru fapte îndreptate împotriva regimului comunist.

”A fost chemat la Miliție și nu s-a mai întors niciodată acasă… eu așa știu că el a trăit pentru familia lui”, a declarat Ștefan Iosif Lucaci, fiul unuia dintre disidenți.

Este doar una dintre poveștile celor 10 persoane care au fost executate prin împușcare pe 1 septembrie 1958 în urma unei condamnări penale pentru fapte îndreptate împotriva regimului comunist și ale căror rămășite sunt căutate acum.

”Din 90 am început, după Ceaușescu am început să caut. Dar nu am reușit să aflu nimic. Concret, nu am reușit să aflu nimic”, a declarat Ștefan Iosif Lucaci, fiul unuia dintre disidenți.

Informația potrivit căreia cele trupurile celor 10 luptători anticomuniști ar putea fi găsite în această zonă a apărut, prima dată, în 2013, iar de atunci Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a demarat toate procedurile pentru săpături.

”Cei 10 fost condamnați la moarte în 30 mai 1958 și conform documentelor găsite în Arhivele Securității, au fost executați la 1 septembrie 1958 și se pare că au fost îngropați aici. Nu știm cu exactitate, însă cercetările geofizice făcute anul trecut aici au relevat trei puncte în care terenul prezintă anomalii”, a declarat Marius Oprea, istoric.

”Dacă nu va ieși în astea trei locații, nu știu cine va mai căuta vreodată. Oricum, din punct de vedere juridic, ei sunt rezolvați, deci, dreptate morală li s-a făcut, dar viața nu le-o mai poate da nimeni înapoi”, a declarat Gheorghe Petrov, de la IICCMER.

Investigațiile se desfășoară în prezența unui procuror militar de la Parchetul Militar Timișoara, instituție care a fost sesizată în privința acestui caz şi a locului unde se presupune că victimele au fost înhumate.

”Urmează să se întreprindă examinări judiciare, analiză patologică a rămășițelor umane, vom pleca de la victime pentru a reface adevărul acelor vremuri”, a declarat Colonel Radu Ilina, prim procuror militar.

În urmă cu opt ani, instanța a hotărât anularea integrală a sentinței și achitarea tuturor celor 57 de condamnați din lotul Szoboszlay și a dispus și restituirea averilor confiscate.

