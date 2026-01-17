Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, în urma unei explozii care a avut loc în Prundeni, Vâlcea

​O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă într-o gospodărie din localitatea Prundeni, Vâlcea. În urma incidentului, din primele informații, două persoane de sex masculin au suferit arsuri, ambele fiind conștiente la sosirea echipajelor de intervenție, informează Ministerul Sănătății.

Potrivit sursei citate, cele două victime sunt un bărbat de aproximativ 30 de ani, care are arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30% din suprafața corporală, și a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova pentru îngrijiri de specialitate, iar a doua este un bărbat de 56 de ani, cu arsuri de gradul I și II pe aproximativ 10-15% din suprafața corporală. Cel de-al doilea rănit a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Slatina.

