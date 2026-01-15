Live TV

Doi bărbaţi din Covasna au ajuns la spital cu arsuri după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar

Data publicării:
ambulanta 112
Foto: Shutterstock

Doi bărbaţi din localitatea Bicfalău, judeţul Covasna, au fost răniţi, joi, după ce au aruncat cu benzină într-o sobă în care era jar. Ei au suferit arsuri pe faţă şi pe braţe și au ajuns la spital.

Potrivit ISU Covasna, iniţial a fost anunţată o explozie de butelie, urmată de incendiu, într-un imobil din localitatea Bicfalău. Acolo au fost trimise forţe şi mijloace din cadrul ISU Covasna, respectiv trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie pentru salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD şi autospeciala pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dintre care unul cu medic din Braşov şi unul din Sfântu Gheorghe, potrivit News.ro.

La momentul sosirii echipajelor, au fost găsite două victime - doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 52 de ani şi 20 de ani - conştiente, care aveau arsuri de gradul I şi II la nivelul membrelor superioare şi al feţei.

„În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, cauza probabilă a producerii evenimentului a fost stabilită ca fiind o deflagraţie survenită în urma aruncării cu material combustibil (benzină) într-o sobă în care se afla jar. Menţionăm că apelurile iniţiale la numărul unic de urgenţă 112 au semnalat o explozie la o butelie de gaz, însă ulterior, în urma intervenţiei şi analizelor efectuate de echipajele specializate, s-a constatat că evenimentul a avut o altă cauză”, a precizat ISU Covasna.

Unul dintre răniţi are arsuri la nivelul feţei şi al membrelor, pe aproximativ 40% din suprafaţa corporală, iar cealaltă victimă are arsuri la nivelul membrelor superioare, pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală. Victimele au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi transportate la UPU Braşov pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
2
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
3
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
4
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
5
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Digi Sport
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Adolescent amendat după ce a anunțat la 112 o presupusă crimă. Ce amendă a primit și tatăl, care „nu a supravegheat minorul”
explozie Zalau
Plan Roșu activat în Zalău după explozia unei butelii: un bărbat grav rănit. Două persoane au fost transportate la spital
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara
Un autocar cu aproape 50 de oameni a luat foc pe o șosea din Mureș. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor
ambulante noi
România cumpără 1.200 de ambulanțe noi prin PNRR pentru SMURD și Serviciile Județene. Primele au fost deja livrate
utilaj care deszapezeste in bucuresti
Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire. Pompierii au îndepărtat patru copaci doborâţi de vânt
Recomandările redacţiei
sediul inaltei curti de casatie si justitie
Înalta Curte a realizat o „expertiză independentă”, potrivit căreia...
donald trump
Trump s-a răzgândit și i-a informat pe iranieni că nu va mai ataca...
foto material matt Garvey
Două proteste au loc în București joi seară. Claudiu Târziu și George...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 15 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Meteorologii spanioli au devenit ținta unui val de ură care alarmează autoritățile. Guvernul cere intervenția procurorilor
A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei. Mesajul Familiei Regale a României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Ce a ales să facă Donald Trump înainte să decidă viitorul pentru Groenlanda. Președintele SUA oprește lumea-n...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Profesorii, pregătiți de greva generală: sindicatele îi cheamă în stradă. „Colegii s-au săturat. Educația nu...
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...