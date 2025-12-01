Live TV

Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti. Un copil a ajuns la spital

Data publicării:
tramvaie1
Foto: Digi24

Două tramvaie s-au ciocnit luni în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. Un copil a fost rănit ușor și a fost transportat la spital.

„La data de 1 decembrie a.c., în jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. Din cercetările efectuate până la acest moment, conducătorul unui tramvai, bărbat în vârstă de 58 de ani care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre Bd. Iuliu Maniu către şos. Orhideelor a intrat în coliziune cu un alt tramvai care se deplasa pe acelaşi sens de circulaţie”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei, citată de News.ro.

Potrivit polițiștilor, în urma accidentului, a rezultat rănirea uşoară a unui minor, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

„Conducătorii de tramvaie au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat find 0”, a mai transmis Brigada Rutieră.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
4
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
5
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Digi Sport
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
591263167_1189279760046393_4035626760376807355_n
Luminițele de sărbători au fost aprinse în Capitală. Primarul interimar a deschis Târgul de Crăciun din Piața Constituției
arcul de triumf parada
Prognoză meteo pentru 1 decembrie. Cum va fi vremea de Ziua națională a României, anunțul ANM
Parada militară de 1 Decembrie la București 2025. Foto Getty Images
Parada militară de 1 Decembrie 2025: Ce evenimente se vor desfășura de Ziua Națională a României în Capitală și în alte orașe din țară
tramvai-linia 5 -probe
„Tramvaiul corporatiștilor” din Capitală a dat primele probe după ani de pauză: În China se face o cale ferată de 6.000 km în 7-8 luni
accident noaptea
Accident cu patru autovehicule pe autostrada A1. O autoutilitară a luat foc
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru...
N17 plecare bolojan alba iulia VO 011225_00005
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: „Nu sunt...
Preşedintele Nicuşor Dan, la parada de 1 Decembrie
Nicușor Dan se declară impresionat de românii din diaspora: „Ştiu că...
Ultimele știri
Atac rusesc în Ucraina: Cel puţin 4 morţi şi 40 de răniţi la Dnipro
Prezentatoare radio din Africa de Sud, arestată pentru că ar fi recrutat bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război în Venezuela, consideră niște membri ai Congresului SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Orașul din România unde se construiește un nou stadion. Arena va fi inaugurată în 2026 și va avea o...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa...
Adevărul
Spionajul ucrainean a aruncat în aer mașini ale kadiroviților în teritoriile ocupate
Playtech
Harta actualizată a camerelor de rovinietă din România în 2025: drumurile pe care șoferii sunt verificați...
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Propagandista Margarita Simonian, apariție în direct cu perucă după tratmentul împotriva cancerului
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...