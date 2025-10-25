Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane și numit „trădător” în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei. Bolojan a afirmat că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că „nu are probleme”. Jandarmeria anunță că a aplicat amenzi

ACTUALIZARE 16.39 Jandarmii au aplicat, sâmbătă, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Satu Mare.



"Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare au asigurat măsurile de ordine publică pe timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate în municipiul Carei. În acest context, jandarmii au sancţionat contravenţional 2 persoane, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, după cum urmează: 1 amendă în valoare de 500 lei, conform art. 2, pct. 1, pentru săvârşirea în public de fapte şi expresii jignitoare; 1 avertisment scris, potrivit art. 2, pct. 23, pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice", precizează sursa citată.

„Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme", a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre maşină, alături de prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamas, şi primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostaşului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.

La monument a primită şi ştafeta Invictus, care a străbătut 3.600 de kilometri pe trei trasee, reprezentând cele trei culori ale drapelului României. Voluntarii au unit cele trei culori şi au predat drapelul primarului Monica Giurgiu - Kovacs, care l-a depus la monument. Anul acesta ştafeta Invictus va mai străbate 800 de kilometri, până în munţii Tatra, unde se află mormintele a zeci de români morţi în război.

Totodată, în Parcul Dendrologic din Carei a fost organizată o expoziţie de tehnică militară.

