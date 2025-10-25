Live TV

Video Ilie Bolojan a fost huiduit și numit „trădător” în timpul evenimentelor de Ziua Armatei. Reacția premierului

Data actualizării: Data publicării:
bolojan la carei
Foto: Captură video Digi24

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane și numit „trădător” în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei. Bolojan a afirmat că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că „nu are probleme”. Jandarmeria anunță că a aplicat amenzi

ACTUALIZARE 16.39 Jandarmii au aplicat, sâmbătă, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Satu Mare.

"Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare au asigurat măsurile de ordine publică pe timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate în municipiul Carei. În acest context, jandarmii au sancţionat contravenţional 2 persoane, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, după cum urmează: 1 amendă în valoare de 500 lei, conform art. 2, pct. 1, pentru săvârşirea în public de fapte şi expresii jignitoare; 1 avertisment scris, potrivit art. 2, pct. 23, pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice", precizează sursa citată.

„Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme", a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre maşină, alături de prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamas, şi primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostaşului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.

La monument a primită şi ştafeta Invictus, care a străbătut 3.600 de kilometri pe trei trasee, reprezentând cele trei culori ale drapelului României. Voluntarii au unit cele trei culori şi au predat drapelul primarului Monica Giurgiu - Kovacs, care l-a depus la monument. Anul acesta ştafeta Invictus va mai străbate 800 de kilometri, până în munţii Tatra, unde se află mormintele a zeci de români morţi în război.

Totodată, în Parcul Dendrologic din Carei a fost organizată o expoziţie de tehnică militară.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
vladimir putin - octombrie 2025
3
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
4
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este...
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să...
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă...
Ultimele știri
Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți
Un turist japonez a murit, după ce a căzut de pe un zid al Panteonului din Roma
Donald Trump, despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Dacă doriți să transmiteți mesajul, sunt deschis la această idee”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu da mana cu soldati
Ministrul Apărării, de ziua Armatei: Continuăm investițiile în tehnică de luptă, infrastructură și instruire a militarilor
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Grindeanu, mesaj de ziua Armatei: Are nevoie de investiții serioase și de o salarizare demnă pentru a-și îmbunătăți performanțele
nicusor dan
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și Ilie Bolojan: „Unele persoane ar putea să se abțină”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu: Nu mă interesează foarte mult dacă pleacă premierul Ilie Bolojan şi vine alt liberal
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că „poate să facă alianță cu AUR”: „Exclud total”
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
Digi FM
Anastasia Soare, românca supranumită regina sprâncenelor de la Hollywood: „Nu știam cine este Cindy Crawford...
Digi Sport
Ce a făcut soțul ”celei mai frumoase femei din România” când a văzut că unii colegi întorc capul după ea...
Pro FM
Paula Seling, despre prima întâlnire cu fetița pe care a adoptat-o: "Era foarte sigură pe ea, foarte șmecheră...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...