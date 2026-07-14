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Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române: pacient cu arsuri, transferat în Belgia cu o aeronavă C-27J Spartan

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O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat de la Otopeni pentru a executa o misiune umanitară. Sursa foto: MApN
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O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat marți, 14 iulie, în jurul orei 08.15, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a unui pacient cu arsuri, a transmis MApN.

Aeronava parcurge următoarea rută Otopeni - Suceava - Liege – Otopeni. Misiunea este realizată în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență și a mecanismelor europene de cooperare.

Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai DSU și personal medical al MApN.

O astfel de misiune a fost realizată și în luna martie, când trei pacienți cu arsuri au fost transferați în Germania. 

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Editor : A.M.G.

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