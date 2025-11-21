Intrarea Maicii Domnului în Biserică 2025: Cum explică preotul importanța zilei, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox

Biserica ortodoxă prăznuiește astăzi, 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept „Vovidenia”. Este primul mare praznic din Postul Crăciunului, marcat în calendar cu cruce roșie și zi cu dezlegare la pește. Preotul Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro care este semnificația praznicului pentru credincioși.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este considerată sărbătoarea luminată a lunii noiembrie.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 2025: Care este semnificația sărbătorii

„Praznicul amintește momentul în care Sfinții Ioachim și Ana au dus-o pe Fecioara Maria, la vârsta de doar trei ani, în Templul din Ierusalim, pentru a o închina lui Dumnezeu. Acest gest, păstrat în tradiția creștină încă din primele secole, marchează începutul pregătirii Maicii Domnului în vederea misiunii sale unice, aceea de a-L naște pe Mântuitorul Iisus Hristos.”, a explicat preotul Dan Damaschin

Importanța zilei pentru credincioși

„Momentul Aducerii Fecioarei Maria la Templu are o semnificație aparte pentru creștinism. Biserica o prezintă pe Maica Domnului ca pe un „Chivot însuflețit al lui Dumnezeu”, pregătită încă din copilărie să-L primească pe Iisus. Această sărbătoare oferă credincioșilor un prilej de reflecție și de întărire spirituală prin rugăciune, învățătură și fapte bune. Vovidenia este o sărbătoare a luminii: Intrarea Fecioarei în Templu anunță apropierea Nașterii Domnului și amintește credincioșilor să-și păstreze inimile curate și pline de credință.”, a mai explicat preotul

Cum a fost stabilită ziua prăznuirii în calendar

„Rânduiala Intrării Maicii Domnului în Biserică are rădăcini vechi, fiind cunoscută în comunități încă din primele secole ale creștinismului. Sărbătoarea a fost inclusă oficial în calendarul bisericii în secolul al VI-lea, la Ierusalim, odată cu construirea unei templu dedicat acestui eveniment, în apropierea vechiului Templu al lui Solomon.

Mari Părinți ai Bisericii, precum Sfântul Andrei Cretanul, Sfântul Gherman al Constantinopolului și Sfântul Tarasie, au prezentat Intrarea Fecioarei Maria în Templu drept o etapă esențială a iconomiei dumnezeiești, prin care se pregătea, în taină, venirea lui Hristos în lume.”, conchide sursa Digi24.ro, Părintele Dan Damaschin

Începând cu secolele VII–IX, praznicul s-a răspândit treptat în întreaga creștinătate ortodoxă, consacrându-se drept una dintre sărbătorile principale dedicate Maicii Domnului.

Troparul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

„Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor; în Biserica lui Dumnezeu, Fecioara se arată luminat și pe Hristos tuturor mai înainte Îl vestește. Aceasta și noi cu mare glas o strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului!”

Potrivit preotului Dan Damaschin, această rugăciune ne ajută să ne deschidem inimile și mințile către lumina divină, pentru a înțelege cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu, care, cu mare iubire, pregătește venirea Mântuitorului în lume.”

