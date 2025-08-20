Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Detalii șocante ies la iveală după tragedia de pe Autostrada București-Pitești, acolo unde doi pietoni au murit. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional.

Șoferul TIR-ului care i-a lovit mortal pe cei doi tineri le-a spus polițiștilor că victimele s-ar fi îmbrățișat pe banda de urgență, iar mai apoi ar fi recurs la un gest extrem.

Polițiștii iau în calcul toate ipotezele și au deschis un dosar penal.

Impactul a avut loc la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici.

Echipajele de la SMURD și pompieri au ajuns în scurt timp la fața locului, însă nu s-a mai putut face nimic pentru cei doi. Un elicopter era pregătit să îi transporte la spital, însă medicii au declarat decesul.

Anchetatorii încearcă acum să-i identifice, pentru că cele două victime nu aveau acte de identitate.

