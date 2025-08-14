Jaf de proporții în Capitală. Seif cu bunuri în valoare de 20.000 de euro, spart cu unelte improvizate.

Un jaf de proporții a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, unde patru bărbați sunt suspectați că au sustras dintr-o locuință un seif încorporat în mobilier, în care se aflau bani și bijuterii în valoare de 20.000 de euro. Hoții au folosit unelte improvizate pentru a desprinde seiful și ar fi acționat cu experiență, nefiind la prima faptă de acest fel. Trei dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cel de-al patrulea este căutat de poliție.

Totul a ieșit la iveală după ce proprietarul locuinței a sunat la 112 pentru a anunța furtul. Anchetatorii au stabilit că seiful, aflat într-o piesă de mobilier, a fost smuls cu ajutorul unor unelte artizanale. În urma verificărilor, polițiștii au identificat patru suspecți, toți cu antecedente penale pentru fapte similare.

Mascații au descins la locuințele acestora, iar procurorii au ridicat mai multe probe, printre care și obiectele cu care ar fi fost comis furtul, dar și numeroase bijuterii. Cei trei bărbați prinși au fost duși la audieri pentru a da explicații, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat.

