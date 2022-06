La o zi după ce a fost furată din Timișoara, drona lui Charlie Ottley a fost găsită în Bacău

Polițiștii au găsit în Bacău drona lui Charlie Ottley. Regizorul britanic a rămas ieri fără dronă și echipamentele de filmare după ce trei copii i le-au furat în Timișoara.

Cei trei minori, care au fost găsiți și audiați, au declarat că s-au speriat și au abandonat drona în zona Hotelului Continental din Timișoara.

Un bărbat a găsit geanta și a luat-o cu el acasă, în Bacău.

El a fost identificat după ce polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere din zona unde fusese aruncat rucsacul lui Ottley. Bărbatul care a găsit echipamentul l-a predat la Poliția din Bacău, care îl va trimite la Timișoara.

Charlie Ottley va merge miercuri la Poliția din Timișoara să își recupereze drona.

Realizatorul Wild Carpathia și Flavors of Romania a fost jefuit în centrul Timișoarei în timp ce filma un documentar. Jurnalistului britanic i s-a furat geanta în care se aflau echipamente esențiale. Hoții sunt trei copii - doi băieți și o fată, cu vârste cu prinse între 10 și 14 ani. Cei trei minori au fost audiați la poliție, fiind însoțiți de mama lor.

Charlie Ottley s-a oprit pe o bancă după o seară cu prietenii. Lucrurile i-au fost furate chiar de lângă el, într-un parc din Timișoara. Charlie Ottley avea la el un rucsac cu mai multe echipamente de filmat, printre care și o dronă.

Charlie Ottley: "A venit din spate, a luat drona și a fugit. Am încercat să îl urmăresc. Am alergat după hoți câteva minute. Dar erau mai tineri, mai bine antrenați și purtau pantofi sport. Așa că am renunțat."

