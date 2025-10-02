Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când Congresul SUA va debloca bugetul guvernului de la Washington

Blocajul bugetar al guvernului american lovește și în România, nu numai la Ambasadă, ci și la baza militară de la Deveselu, care găzduiește scutul antirachetă operat de armata Statelor Unite.

Militarii americani care se află la baza de la Deveselu își vor continua munca, însă nu vor fi plătiți. Anunțul a fost făcut pe Facebook, joi, de către reprezentanții structurii americane. Unitatea militară, însă, este în subordinea Ministerului Apărării Naționale, așa că nu vor fi afectate costurile logistice.

„Expirarea alocărilor bugetare: Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat la ora 23:59 EDT, pe 30 septembrie 2025. Personalul militar va continua să își îndeplinească atribuțiile în mod normal, fără a fi remunerat, până când Congresul va adopta o rezoluție continuă sau alocări bugetare și acestea vor fi promulgate”, arată Naval Support Facility Deveselu, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Principala problemă este că militarii americani nu își vor primi salariile. Aceștia așteaptă ca în interiorul Congresului Statelor Unite să se ajungă la un consens, pentru că de acolo a pornit problema. Congresul nu a aprobat bugetul la acest început de an fiscal, așa că au rămas fără finanțare mai multe agenții, structuri și instituții din cadrul SUA.

Joi, de exemplu, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a anunțat că nu mai primește finanțare. Este o chestiune de negociere politică.

Aceasta ar putea să mai dureze câteva săptămâni, însă în momentul în care va fi aprobat noul buget, militarii își vor primi retroactiv salariile pe care nu le-au încasat în această perioadă.

Funcționarea bazei și funcționarea scutului antirachetă nu sunt afectate de această tăiere bugetară.

Editor : A.C.