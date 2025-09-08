Live TV

Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo

Data actualizării: Data publicării:
mercenari romani aeroport
Foto: Inquam Photos/ George Călin

Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetenţă din partea serviciilor secrete româneşti şi nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horaţiu Potra, să aibă arsenal şi milioane cash în casă fără ca serviciile să ştie. 

Acesta dă asigurări că, în pofida atitudinii pe care o au mulţi dintre rezervişti, Armata română este total loială statului şi direcţiei pro-occidentale a ţării, ofiţerii care se află acum în funcţie şi sunt activi având o gândire pro-europeană, modernă. 

Ministrul Apărării a fost întrebat cum poate fi reformată o instituţie ca Direcţia Generală de Informaţii a Armatei, în contextul în care este foarte probabil să fi știut dacă militarii pleacă în Congo. 

„O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi. Iar cei care au ştiut şi au fost implicaţi nu o să mai fie acolo! 

E o bănuială rezonabilă! E vorba de toate serviciile, de fapt! Că asta am spus şi eu şi declaraţiile mele sunt publice de acum luni de zile, de când eram în campanie. Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi nişte milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuţie pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru. În ceea ce mă priveşte, o să lămuresc cu siguranţă în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit... 

Nu vreau să pun nişte termene care poate nu sunt realiste, dar vă asigur că o să lămuresc şi atunci o să fac publice toate lucrurile astea!”, a spus Ionuț Moșteanu. 

Acesta a precizat că a fost depusă o lege în Parlament pentru ca militarii să nu-și mai poată lua concediu de paternitate pentru a lupta ca mercenari. 

„E un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple. Acum este o lege în Parlament pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, lege iniţiată chiar de colegii mei de la USR. Am mai discutat şi mai avem un proiect în discuţie cu cei de la Ministerul de Interne. E absolut imoral, au găsit o portiţă legală ca să poată să facă. E absolut imoral! O parte din aceste cazuri au intrat şi în sfera penalului, altele nu au intrat în sfera penalului, au găsit această portiţă legală şi profund imorală. Însă închidem această portiţă”, a mai declarat Moșteanu.

Citește și: Inculpații din dosarul mercenarilor lui Potra au primit măsuri preventive mai blânde

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
contor-electric-1536x1024
2
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
3
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
covid
4
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
A fost filmat! Reacția total neașteptată a lui Donald Trump, în timp ce Carlos Alcaraz era în extaz
Digi Sport
A fost filmat! Reacția total neașteptată a lui Donald Trump, în timp ce Carlos Alcaraz era în extaz
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - DESCHIDERE AN SCOLAR - SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT - 9
Noul an școlar începe cu multe incertitudini pentru elevi și...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei...
Derek Huffman Youtube
Povestea americanilor care s-au mutat în Rusia, pe timp de război...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare...
Ultimele știri
Încă un „obiect zburător” s-a prăbușit în Polonia, aproape de granița cu Belarus
Nicușor Dan a deschis noul an școlar doar în calitate de părinte. Președintele are o întâlnire cu profesorii protestatari la ora 13:30
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul de amploare al ICE, cel mai mare de acest fel
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ZUMA Contract Photographer, Kyiv, Ukraine - 07 Sep 2025
Ionuț Moşteanu condamnă atacul aerian rusesc împotriva Ucrainei: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin”
ionut mosteanu la o sedinta
De ce nu doboară România dronele care cad în Tulcea: „Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”. Explicația ministrului Apărării
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot. Declarația lui Ionuţ Moşteanu
540595536_1298126445238633_5080544643167424916_n
Moșteanu, după vizita lui von der Leyen în portul Constanța: Am discutat despre finanţare europeană pentru o nouă dană militară
539771282_1295772635474014_5650844129751218922_n
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: „România trebuie să aibă un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor”
Partenerii noștri
Pe Roz
George, Charlotte și Louis, elevi ca toți ceilalți. De ce copiii lui William și Kate nu-și folosesc titlurile...
Cancan
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul...
Fanatik.ro
Fotbalistul român care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia. Motivul incredibil pentru care a...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câți bani a dat Ministerul Apărării pentru achiziția de armament în 2025. Suveraniștii, speriați că-i trimite...
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Cum verifici câți bani ai strâns la pensia privată – pașii de urmat
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
Pro FM
Un nou cuplu de vedete. Fiica lui Lenny Kravitz, de mână cu Harry Styles în NYC. „El nu a mai fost de ceva...
Film Now
Joaquin Phoenix și Rooney Mara se iubesc de 8 ani, dar apar rar în public. Împreună la Veneția, eleganți și...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
Ministrul muncii spune că CASS la pensie rămâne și în 2026. Indexarea de la 1 ianuarie, imposibilă
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Ponei dispăruți fără urmă în Scoția. Fermierul dă vina pe vulturii uriași: „Nu văd nicio altă explicație”
Film Now
Patrick Schwarzenegger s-a căsătorit. Nuntă de vis, pe malul lacului. Arnold, Maria Shriver și actori de la...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică