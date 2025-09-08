Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo

Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetenţă din partea serviciilor secrete româneşti şi nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horaţiu Potra, să aibă arsenal şi milioane cash în casă fără ca serviciile să ştie.

Acesta dă asigurări că, în pofida atitudinii pe care o au mulţi dintre rezervişti, Armata română este total loială statului şi direcţiei pro-occidentale a ţării, ofiţerii care se află acum în funcţie şi sunt activi având o gândire pro-europeană, modernă.

Ministrul Apărării a fost întrebat cum poate fi reformată o instituţie ca Direcţia Generală de Informaţii a Armatei, în contextul în care este foarte probabil să fi știut dacă militarii pleacă în Congo.

„O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi. Iar cei care au ştiut şi au fost implicaţi nu o să mai fie acolo!

E o bănuială rezonabilă! E vorba de toate serviciile, de fapt! Că asta am spus şi eu şi declaraţiile mele sunt publice de acum luni de zile, de când eram în campanie. Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi nişte milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuţie pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru. În ceea ce mă priveşte, o să lămuresc cu siguranţă în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit...

Nu vreau să pun nişte termene care poate nu sunt realiste, dar vă asigur că o să lămuresc şi atunci o să fac publice toate lucrurile astea!”, a spus Ionuț Moșteanu.

Acesta a precizat că a fost depusă o lege în Parlament pentru ca militarii să nu-și mai poată lua concediu de paternitate pentru a lupta ca mercenari.

„E un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple. Acum este o lege în Parlament pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, lege iniţiată chiar de colegii mei de la USR. Am mai discutat şi mai avem un proiect în discuţie cu cei de la Ministerul de Interne. E absolut imoral, au găsit o portiţă legală ca să poată să facă. E absolut imoral! O parte din aceste cazuri au intrat şi în sfera penalului, altele nu au intrat în sfera penalului, au găsit această portiţă legală şi profund imorală. Însă închidem această portiţă”, a mai declarat Moșteanu.

