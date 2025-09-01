Live TV

Video Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeş. Martor: „Era o problemă mecanică”

Data publicării:
explozie la fabrica sebes
Foto: Captură video Digi24

O coloană de flăcări şi fum, înaltă de câţiva metri, s-a văzut de a distanţe mari în momentul în care s-a produs explozia de la fabrica Kronochem din Sebeş. Un tânăr aflat într-un program de internship a povestit că, aparent, la un buncăr în care se amestecau materialele exista „o problemă mecanică” şi acela a explodat, în condiţiile în care se lucra la el.

Momentul exploziei produse la fabrica Kronochem din Sebeş a fost văzut de la distanţe mari. Camere de luat vederi au surprins o coloană de flăcări şi fum care a urcat la câţiva metri în aer. 
 
Petru Trif, un tânăr care se afla în fabrică în momentul în care s-a produs deflagraţia, a povestit că era o problemă mecanică, relatează News.ro. 

„Doi colegi au fost destul de grav afectaţi, era o problemă mecanică şi au încercat să o depisteze şi au depistat-o cam târziu la buncărul pentru materiale interne”, a povestit Petru Trif, tânărul afectat şi el de suflul exploziei.

El a spus că lucra în fabrica de la Sebeş de o lună, fiind încadrat printr-un program de internship.

Patru persoane au fost rănite  - două au suferit arsuri, iar două au traumatisme - în urma unui incendiu izbucnit, luni, la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş, conform informaţiilor transmise de IGSU. Un al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor. Poliţia Alba a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi distrugere din culpă.

