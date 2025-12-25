Live TV

Obiceiuri interzise în prima zi de Crăciun. Explicațiile preotului: „Orice lucru făcut nu sporește”

Tradiții și obiceiuri de Crăciun. Foto Getty Images
Celebrată pe 25 decembrie, sărbătoarea Nașterii Domnului marchează unul dintre cele mai importante momente ale calendarului creștin. Prima zi a praznicului are o semnificație religioasă profundă, fiind asociată cu credința, tradițiile transmise de generații  și reunirea familiilor. Totodată, această perioadă este dedicată generozității și solidarității, prin gesturi de sprijin și apropiere față de cei aflați în nevoie, valori care stau la baza învățăturii creștine.

Tradițiile de Crăciun - de la pregătirea meselor festive, la obiceiurile străvechi păstrate din moși-strămoși - reflectă legătura dintre comunitate, familie și credință, consolidând sentimentul de unitate și bucurie care caracterizează întreaga sărbătoare.

Semnificația zilei de 25 decembrie

Prima zi de Crăciun, sărbătorită pe 25 decembrie, marchează Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos la Betleem, conform tradiției creștine, și este considerată un simbol al începutului mântuirii pentru omenire, al speranței și al bucuriei aduse oamenilor. În calendarul ortodox și catolic, această zi are statut de moment sacru, iar credincioșii participă la slujbe speciale pentru a celebra praznicul.

Pe lângă semnificația religioasă, data de 25 decembrie este și prilej de sărbătorire a persoanelor care poartă nume cu rezonanță spirituală, precum Cristian, Cristina sau Anastasia, marcând astfel conexiunea dintre credință și tradițiile cotidiene.

Obiceiuri interzise în prima zi de Crăciun

„După un an marcat de numeroase evenimente, este momentul să ne regăsim liniștea sufletească. Aceasta este perioada în care suntem îndemnați să iertăm mai mult și să ne iubim aproapele. Crăciunul ne amintește de valorile esențiale ale credinței creștine - bunătatea, bucuria și speranța - și ne îndeamnă la solidaritate și generozitate.

În aceste zile, cu toții suntem încurajați să fim mai atenți la nevoile celor din jur, să dăruim mai mult și să facem acte de caritate creștină. În locul risipei, Crăciunul ne cheamă la cumpătare și responsabilitate, la transformarea belșugului din casele noastre în ajutor concret pentru persoanele nevoiașe sau provenite din medii defavorizate.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București

Se împart alimente de pomană în prima zi de Crăciun

„Din bucatele pregătite cu ocazia sărbătorilor, să oferim cu smerenie și recunoștință pachete de pomană, în amintirea celor care nu mai sunt printre noi. Este un gest care unește rugăciunea cu fapta bună și care păstrează vie legătura dintre iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni.

Tot acum să ne amintim cu dragoste și recunoștință de strămoșii noștri, de cei care ne-au dat viață și de oamenii binefăcători care ne-au marcat existența. Gândul nostru se îndreaptă și către cei care își petrec sărbătorile în singurătate, față de care avem datoria morală și creștină de a le fi aproape, de a-i primi în casele și la mesele noastre, ca parte firească a comunității.”, a explicat părintele.

Aceste zile sunt rânduite pentru liniște, nu pentru muncă

„Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători ale ortodoxiei, un prilej de odihnă sufletească și de recunoștință față de Dumnezeu pentru toate binecuvântările revărsate asupra noastră. Aceste zile sunt rânduite pentru liniște, rugăciune și comuniune, nu pentru munci grele, nici în gospodărie, nici pe câmp. Este un timp al cumpătării, în care suntem chemați să consumăm alimente cu moderație și să privim cu responsabilitate darurile pe care le avem.

Potrivit rânduielii bisericești, zilele de sărbătoare sunt închinate sfinților, iar orice lucru făcut nu sporește. Respectarea acestui timp de sărbătoare este o formă de cinstire a lui Dumnezeu și de așezare a vieții noastre într-un ritm al credinței, al mulțumirii și al păcii interioare.

Spiritul autentic al sărbătorii se regăsește în capacitatea de a dărui din ceea ce avem, de a împărtăși și de a fi împreună, în pace, solidaritate și iubire față de aproapele nostru.”, a mai adăugat Părintele Cazacu

