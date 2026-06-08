Un șofer de TIR a pierdut controlul volanului și a lovit toate mașinile care i-au ieșit în cale, luni, în nordul orașului Constanța. Din primele informații, au fost lovite cel puțin 9 mașini și un autobuz plin de călători.

Un accident rutier a avut loc în Constanța, luni, în zona sensului giratoriu de la Cișmelei, după ce un TIR cu numere de Bihor a efectuat un viraj la stânga către bulevardul Aurel Vlaicu și a intrat în coliziune cu mai multe vehicule aflate în trafic, transmite Ziua de Constanța.

Potrivit primelor informații, în urma manevrei efectuate, vehiculul de mare tonaj ar fi lovit mai multe mașini aflate în proximitate, provocând pagube materiale.

La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum și echipaje ale Poliției Rutiere Constanța pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care a avut loc evenimentul. Intervenția se află în desfășurare.

Editor : A.C.