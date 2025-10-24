Live TV

Patriarhii Bartolomeu și Daniel vin la Catedrala Neamului pentru slujba de sfintire din 25 noiembrie 2018
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Programul liturgic al Sfinţirii picturii Catedralei Naţionale Sute de mii de credincioși participă la evenimentul istoric

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Zborul său, programat să ajungă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă” în jurul orei 12.00, a fost însă amânat, pe fondul unor defecțiuni tehnice, anunță Digi24.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, evenimentul sosirii în România a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, urma să se desfășoare, vineri, în jurul orei 12.00, în Salonul Prezidențial al Aeroportului Internațional Henri Coandă. Însă, aeronava care-l transportă pe Bartolomeu I la București, n-a decolat la timp de pe aeroportul din Istanbul, din cauza unor defecțiuni tehnice, anunță Digi24.

Sanctitatea Sa va fi primit de Patriarhul Daniel, la Catedrala Patriarhală de pe Colina Bucuriei.

În cursul zilei de vineri, vom avea un eveniment cu totul deosebit: (...) Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îl va întâmpina în Catedrala Patriarhală pe Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Va avea loc și o slujbă de Te Deum după întâmpinare și, bineînțeles, îl așteptăm cu nerăbdare pe Sanctitatea Sa și ne bucurăm că a acceptat să participe atât la evenimentele prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, cât și la momentul binecuvântat al Sfințirii Picturii Catedralei Naționale, care va avea loc în cursul zilei de 26 octombrie, anunța vinerea trecută preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

De asemenea, el a precizat că, în data de 27 octombrie, ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, slujba Sfintei Liturghii, desfășurată la Altarul de Vară, va fi condusă de Patriarhul Ecumenic, împreună cu Patriarhul Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și un sobor de preoți și diaconi.

Programul liturgic al Sfinţirii picturii Catedralei Naţionale

Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale are loc duminică, la ora 12.30. Invitaţii oficiali din interiorul lăcaşului se vor închina primii în Sfântul Altar, urmaţi de grupurile din eparhii. Credincioşii vor avea acces în interior numai după ora 20.00.

Evenimentele legate de Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale vor avea loc după următorul program liturgic:

  • 07.30-10.00 - Săvârşirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Naţională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoţi delegaţi de eparhiile din Patriarhia Română şi 12 diaconi, deoarece la Sfinţirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu şi preoţi;
  • 10.15 - Sosirea la Catedrala Naţională a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
  • 10.30-12.30 - Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale săvârşită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfinţire a picturii se va citi Actul de sfinţire.

Conform spaţiului interior disponibil al Catedralei, în timpul Sfintei Liturghii şi a slujbei de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale vor avea acces în Catedrală numai invitaţii oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

Sute de mii de credincioși participă la evenimentul istoric

În spaţiul disponibil în piaţeta (esplanada) din faţa Catedralei Naţionale, vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din ţară, în număr de 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală.

Ceilalţi credincioşi prezenţi, atât din Bucureşti, cât şi din alte localităţi, vor putea urmări slujba din spaţiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naţionale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.

După încheierea Sfintei Liturghii (ora 10.00) şi a slujbei de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale (ora 12.30), accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei (aproape de treptele Catedralei).

Credincioşii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naţionale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de 26 octombrie numai după ora 20.00, când se estimează că invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 şi 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopţii.

Luni, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, începând cu ora 09.00, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul României, împreună cu toţi ierarhii ortodocşi invitaţi oficial şi un număr restrâns de preoţi şi diaconi.

Citește și 25–31 octombrie, zilele sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Duminică vor fi restricții de circulație în Capitală

